Tráfico y demoras en Ruta 2 tras el fin de semana largo

Argentina firmó un acuerdo de cooperación aduanera con Estados Unidos
Argentina firmó un acuerdo de cooperación aduanera con Estados Unidos
Rechazaron el pedido de Burlando para detener a Makintach por el documental de Maradona
Gimnasia ante Unión, con toda la Santa Fe: formaciones, hora y TV
VIDEO. Atropelló a un caballo, le quebró la cadera a su jinete y escapó: buscan al conductor
AFA analiza la sanción a Estudiantes por el pasillo de espaldas: el comunicado, en qué se basan y a quiénes incluye
Oasis confirmó qué pasará con su futuro tras cerrar su gira en Latinoamérica: "Desde Gallagher Hill al Río de La Plata"
Tres motociclistas muertos en 24 horas: el trágico final del joven que chocó en pleno centro de La Plata
La China Suárez suspendió una entrevista por Mauro Icardi: qué pasó
Vuelven las “Viudas Negras”: Malena Pichot y Pilar Gamboa confirmaron la segunda temporada
Elecciones en Gimnasia: uno por uno, todos los nombres de las 4 listas que se oficializaron
Provincia de Buenos Aires bajo alerta: el 70% del área tiene agua con arsénico
Betty Martínez y Nelly Dozo: el recuerdo de dos mujeres asesinadas
El PJ, en crisis: bloque en riesgo por diputados que amenazan con irse
Mauro Icardi volvió a Turquía envuelto en rumores y no se calló nada ante periodistas
La Plata, sin agua este lunes feriado: qué barrios no cuentan con el servicio de Absa y por qué
Lunes soleado y con 25º de máxima en La Plata: para cuándo se espera el pico de calor esta semana
¿Una red de explotación sexual detrás de la policía tiktoker? Buscan pistas y conexiones
Aseguran que Trump confirmará la existencia de extraterrestres: expectativa mundial
EN FOTOS.- Así fue el cierre del Mes de la Tradición en La Plata: gran pericón y desfile criollo
Micros, estacionamiento, basura y más: los alcances del feriado nacional en La Plata
VIDEO. Vandalismo y robos en locales céntricos de La Plata: comerciantes en vilo tras los ataques
“Delito XXL”: angustia en el regreso de una familia de La Plata
Vecinos de una zona de City Bell denuncian que es "imposible" transitar por el estado de las calles
Estiman que hay casi 12.000 venezolanos en La Plata: el aporte económico, laboral y profesional
Semana clave para el pedido de endeudamiento en la Provincia
Trump contra Maduro: EE UU oficializó al Cártel de los Soles en su lista de organización terrorista
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional, que se extendió hasta este lunes, culmina con un éxodo masivo de turistas desde la Costa Atlántica hacia Buenos Aires, lo que se ve reflejado en un importante tráfico en la siempre transitada Ruta 2.
La ciudad de Mar del Plata vivió uno de sus mejores fines de semana en 15 años, siendo el epicentro de este movimiento turístico. La empresa Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa) informó que, entre las 13 y las 14 horas de este lunes, se registró un caudal vehicular sumamente alto en las Rutas 2 y 11 en dirección a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Los números reflejan la magnitud del regreso:
En la Autovía 2, 2.181 vehículos pasaron por el peaje de Samborombón y 2.017 por el de Maipú en la hora pico reportada.
En la Ruta 11, el tráfico fue igualmente intenso, con 2.217 vehículos que se movilizaron mano a CABA en el mismo lapso.
Aubasa advirtió a los conductores sobre demoras desde el kilómetro 50 al 45 en la Autovía 2, a la altura de El Peligro (La Plata), debido a la reducción de calzada causada por un incidente vial en el kilómetro 46.uhLXwg
El gran caudal de salida es el reflejo de un fin de semana histórico. Según el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc), 158.775 personas arribaron a Mar del Plata en este feriado extendido, una cifra que lo consolida como el fin de semana largo del 20 de noviembre con mayor cantidad de visitantes desde 2010.
La Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica (Aehg) confirmó el éxito turístico, señalando que la ocupación hotelera en la ciudad superó el 80%.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí