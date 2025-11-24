Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea

Información General

Tráfico y demoras en Ruta 2 tras el fin de semana largo

Tráfico y demoras en Ruta 2 tras el fin de semana largo
24 de Noviembre de 2025 | 18:16

Escuchar esta nota

El fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional, que se extendió hasta este lunes, culmina con un éxodo masivo de turistas desde la Costa Atlántica hacia Buenos Aires, lo que se ve reflejado en un importante tráfico en la siempre transitada Ruta 2.

La ciudad de Mar del Plata vivió uno de sus mejores fines de semana en 15 años, siendo el epicentro de este movimiento turístico. La empresa Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa) informó que, entre las 13 y las 14 horas de este lunes, se registró un caudal vehicular sumamente alto en las Rutas 2 y 11 en dirección a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Tráfico y demoras en Ruta 2

Los números reflejan la magnitud del regreso:

En la Autovía 2, 2.181 vehículos pasaron por el peaje de Samborombón y 2.017 por el de Maipú en la hora pico reportada.

En la Ruta 11, el tráfico fue igualmente intenso, con 2.217 vehículos que se movilizaron mano a CABA en el mismo lapso.

Aubasa advirtió a los conductores sobre demoras desde el kilómetro 50 al 45 en la Autovía 2, a la altura de El Peligro (La Plata), debido a la reducción de calzada causada por un incidente vial en el kilómetro 46.uhLXwg

El gran caudal de salida es el reflejo de un fin de semana histórico. Según el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc), 158.775 personas arribaron a Mar del Plata en este feriado extendido, una cifra que lo consolida como el fin de semana largo del 20 de noviembre con mayor cantidad de visitantes desde 2010.

La Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica (Aehg) confirmó el éxito turístico, señalando que la ocupación hotelera en la ciudad superó el 80%.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“No quiero acusar a un perejil", dijo el cuñado de la psiquiatra asesinada en City Bell

En fotos | La Plata y un sábado a todo ritmo en el cierre de la Semana de la Música que tuvo miles de asistentes

Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad

Toviggino redobla su furia contra Estudiantes y Verón: "Qué 2026 nos espera" y "boina multicolor"

Ducatenzeiler internado : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
+ Leidas

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Así tituló la prensa mundial el pasillo de Estudiantes a Central

VIDEO.- Estudiantes, de espaldas al “campeón” y una polémica mundial: fuertes repercusiones

Estudiantes clasificó de guapo ante el "campeón" Central y se metió en cuartos de final

Gimnasia ante Unión, con toda la Santa Fe: formaciones, hora y TV

AFA analiza la sanción a Estudiantes por el pasillo de espaldas: el comunicado, en qué se basan y a quiénes incluye

El pasillo de espaldas, clasificación y vuelta a La Plata sin declaraciones: ¿se viene una multa para Estudiantes?

Aseguran que Trump confirmará la existencia de extraterrestres: expectativa mundial
Últimas noticias de Información General

Aseguran que Trump confirmará la existencia de extraterrestres: expectativa mundial

Deudas personales: aumentaron un 75% en un año

Emotivo retorno de la Fragata Libertad

La cumbre del clima cerró sin un acuerdo sustancial
La Ciudad
Vecinos de una zona de City Bell denuncian que es "imposible" transitar por el estado de las calles
La Plata, sin agua este lunes feriado: qué barrios no cuentan con el servicio de Absa y por qué
EN FOTOS.- Así fue el cierre del Mes de la Tradición en La Plata: gran pericón y desfile criollo
Lunes soleado y con 25º de máxima en La Plata: para cuándo se espera el pico de calor esta semana
Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea
Deportes
Con gol de Santiago Solari, Racing le gana 1 a 0 a River en el Cilindro por el pase a cuartos de final
VIDEO. Los insultos a Chiqui Tapia en Vélez tras el título a Rosario Central
Gimnasia ante Unión, con toda la Santa Fe: formaciones, hora y TV
El documento en el que AFA se apoya para la sanción a Estudiantes fue creado durante el partido ante Central
La esposa de Domínguez criticó duramente a Ariel Holan tras el cruce entre Estudiantes y Rosario Central
Policiales
VIDEO. Atropelló a un caballo, le quebró la cadera a su jinete y escapó: buscan al conductor
Rechazaron el pedido de Burlando para detener a Makintach por el documental de Maradona
¿Una red de explotación sexual detrás de la policía tiktoker? Buscan pistas y conexiones
Tres motociclistas muertos en 24 horas: el trágico final del joven que chocó en pleno centro de La Plata
Otro accidente en La Plata casi termina en tragedia: un motociclista chocó y voló por los aires
Espectáculos
La China Suárez suspendió una entrevista por Mauro Icardi: qué pasó
Oasis confirmó qué pasará con su futuro tras cerrar su gira en Latinoamérica: "Desde Gallagher Hill al Río de La Plata"
Vuelven las “Viudas Negras”: Malena Pichot y Pilar Gamboa confirmaron la segunda temporada
Mauro Icardi volvió a Turquía envuelto en rumores y no se calló nada ante periodistas
VIDEO. ¡Desopilante! La reacción del jurado de MasterChef con el raviolón de Miguel Ángel

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla