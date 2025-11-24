Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea

Policiales

La familia de Agustín González, asesinado en Tolosa por una gorra, exigen cambio de carátula

La familia de Agustín González, asesinado en Tolosa por una gorra, exigen cambio de carátula
24 de Noviembre de 2025 | 20:34

Escuchar esta nota

La familia de Agustín González, el joven de 22 años asesinado en Tolosa durante una discusión por una gorra, solicitó un cambio de carátula para los tres sospechosos detenidos en el caso. Paola Rodríguez y Hugo González, padres de la víctima, presentaron un escrito ante la Justicia de La Plata en el que reclaman que los imputados sean acusados de homicidio doblemente calificado en coautoría, solicitando que se incorporen los agravantes de alevosía y participación premeditada de dos o más personas.

El pedido fue formalizado hoy ante la UFI N° 11, que tiene a cargo el fiscal Álvaro Garganta. Los abogados de la familia, encabezados por Ignacio Fernández Camillo, argumentan que la actual calificación no refleja adecuadamente la gravedad de los hechos, dado que, según su criterio, los tres acusados participaron activamente y de manera coordinada en el asesinato de Agustín.

La familia sostiene que el caso presenta elementos suficientes para considerar que el ataque fue planeado y ejecutado con alevosía, es decir, de manera sorpresiva, sin posibilidad de defensa para la víctima. Los disparos que mataron a Agustín habrían sido realizados a traición, cuando el joven se encontraba indefenso, siendo alcanzado por balas disparadas a corta distancia, primero en la cabeza y luego en la columna.

En el escrito, los padres también subrayan la participación conjunta de los tres acusados, quienes, después de una discusión inicial, se retiraron del lugar, regresaron armados y ejecutaron el ataque con total preparación. La familia expone que este comportamiento premeditado y la colaboración activa de los tres imputados son un agravante significativo, lo que justificaría una pena de prisión perpetua en caso de que la solicitud prospere.

El cambio de carátula propuesto se basa en la interpretación de que no hubo un solo agresor, sino un ataque concertado entre los tres sospechosos. Según los padres de Agustín, la intervención de cada uno de ellos fue crucial para el desenlace fatal, ya sea aportando el arma, facilitando el regreso al lugar del hecho o ejecutando los disparos. Así, reclaman que los tres sean tratados como coautores del homicidio, sin que se puedan atribuir responsabilidades menores o secundarias a ninguno de ellos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Tolosa, otra vez bajo fuego: quién era y qué se sabe del joven de 22 años que mataron a balazos ¿por una gorra?
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“No quiero acusar a un perejil", dijo el cuñado de la psiquiatra asesinada en City Bell

En fotos | La Plata y un sábado a todo ritmo en el cierre de la Semana de la Música que tuvo miles de asistentes

Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad

Toviggino redobla su furia contra Estudiantes y Verón: "Qué 2026 nos espera" y "boina multicolor"

Ducatenzeiler internado : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
+ Leidas

Así tituló la prensa mundial el pasillo de Estudiantes a Central

AFA analiza la sanción a Estudiantes por el pasillo de espaldas: el comunicado, en qué se basan y a quiénes incluye

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Gimnasia ante Unión, con toda la Santa Fe: formaciones confirmadas, hora y TV

VIDEO.- Estudiantes, de espaldas al “campeón” y una polémica mundial: fuertes repercusiones

Estudiantes clasificó de guapo ante el "campeón" Central y se metió en cuartos de final

Impuesto Inmobiliario: ARBA aclaró quiénes deben pagar el polémico "adicional"

Aseguran que Trump confirmará la existencia de extraterrestres: expectativa mundial
Últimas noticias de Policiales

Drama vial sin freno en La Plata: tres motociclistas muertos en 24 horas y ya son más de 70 las víctimas fatales en 2025

VIDEO. Atropelló a un caballo, le quebró la cadera a su jinete y escapó: buscan al conductor

Rechazaron el pedido de Burlando para detener a Makintach por el documental de Maradona

¿Una red de explotación sexual detrás de la policía tiktoker? Buscan pistas y conexiones
Espectáculos
La China Suárez suspendió una entrevista por Mauro Icardi: qué pasó
Oasis confirmó qué pasará con su futuro tras cerrar su gira en Latinoamérica: "Desde Gallagher Hill al Río de La Plata"
Vuelven las “Viudas Negras”: Malena Pichot y Pilar Gamboa confirmaron la segunda temporada
Mauro Icardi volvió a Turquía envuelto en rumores y no se calló nada ante periodistas
VIDEO. ¡Desopilante! La reacción del jurado de MasterChef con el raviolón de Miguel Ángel
La Ciudad
Trabajo interdisciplinario para reducir la mortalidad: La Plata reúne a expertos en tumores cutáneos
Vecinos de una zona de City Bell denuncian que es "imposible" transitar por el estado de las calles
La Plata, sin agua este lunes feriado: qué barrios no cuentan con el servicio de Absa y por qué
EN FOTOS.- Así fue el cierre del Mes de la Tradición en La Plata: gran pericón y desfile criollo
Lunes soleado y con 25º de máxima en La Plata: para cuándo se espera el pico de calor esta semana
Deportes
Gimnasia ante Unión, con toda la Santa Fe: formaciones confirmadas, hora y TV
Elecciones en Gimnasia: confirmaron que solo una de las cuatro listas cumple con los requisitos
Javier Milei habló de Estudiantes en medio de la polémica con AFA
Barracas, con uno menos y un gol de Blandi, venció a Deportivo Riestra 1 a 0 y clasificó a cuartos
Racing logró un triunfo agónico ante River por 3 a 2 y clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura
Información General
Alerta en Entre Ríos por posible exposición de pasajeros al sarampión
Tráfico y demoras en Ruta 2 tras el fin de semana largo
Aseguran que Trump confirmará la existencia de extraterrestres: expectativa mundial
Deudas personales: aumentaron un 75% en un año
Emotivo retorno de la Fragata Libertad

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla