La familia de Agustín González, asesinado en Tolosa por una gorra, exigen cambio de carátula

La familia de Agustín González, el joven de 22 años asesinado en Tolosa durante una discusión por una gorra, solicitó un cambio de carátula para los tres sospechosos detenidos en el caso. Paola Rodríguez y Hugo González, padres de la víctima, presentaron un escrito ante la Justicia de La Plata en el que reclaman que los imputados sean acusados de homicidio doblemente calificado en coautoría, solicitando que se incorporen los agravantes de alevosía y participación premeditada de dos o más personas.

El pedido fue formalizado hoy ante la UFI N° 11, que tiene a cargo el fiscal Álvaro Garganta. Los abogados de la familia, encabezados por Ignacio Fernández Camillo, argumentan que la actual calificación no refleja adecuadamente la gravedad de los hechos, dado que, según su criterio, los tres acusados participaron activamente y de manera coordinada en el asesinato de Agustín.

La familia sostiene que el caso presenta elementos suficientes para considerar que el ataque fue planeado y ejecutado con alevosía, es decir, de manera sorpresiva, sin posibilidad de defensa para la víctima. Los disparos que mataron a Agustín habrían sido realizados a traición, cuando el joven se encontraba indefenso, siendo alcanzado por balas disparadas a corta distancia, primero en la cabeza y luego en la columna.

En el escrito, los padres también subrayan la participación conjunta de los tres acusados, quienes, después de una discusión inicial, se retiraron del lugar, regresaron armados y ejecutaron el ataque con total preparación. La familia expone que este comportamiento premeditado y la colaboración activa de los tres imputados son un agravante significativo, lo que justificaría una pena de prisión perpetua en caso de que la solicitud prospere.

El cambio de carátula propuesto se basa en la interpretación de que no hubo un solo agresor, sino un ataque concertado entre los tres sospechosos. Según los padres de Agustín, la intervención de cada uno de ellos fue crucial para el desenlace fatal, ya sea aportando el arma, facilitando el regreso al lugar del hecho o ejecutando los disparos. Así, reclaman que los tres sean tratados como coautores del homicidio, sin que se puedan atribuir responsabilidades menores o secundarias a ninguno de ellos.