Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea

Deportes

Estudiantes en medio del debate nacional sobre la AFA tras el pasillo de espaldas al Central "campeón"

Estudiantes en medio del debate nacional sobre la AFA tras el pasillo de espaldas al Central "campeón"
25 de Noviembre de 2025 | 00:05

Escuchar esta nota

El presidente Javier Milei dio su apoyo público a Estudiantes en medio de la controversia por el pasillo de espaldas que el plantel del Pincha realizó para Rosario Central. 

En su cuenta de X, Milei publicó una foto de la camiseta albirroja junto a la frase: “Honor a la Escuela de Don Osvaldo”, en homenaje a Osvaldo Zubeldía, el histórico entrenador del Pincha que lideró al club en su época dorada. 

El gesto de Milei se enmarca en el fuerte malestar que se generó tras la decisión de la AFA de otorgarle a Central el título de “Campeón de Liga 2025” por ser el primero en la tabla anual. La protesta de Estudiantes fue contundente: sus jugadores dieron la espalda durante el pasillo, y la AFA abrió un expediente disciplinario. 

LEA TAMBIÉN

Documento "express" de la AFA tras el pasillo: ¿crearon un boletín para sancionar a Estudiantes?

Desde la Quinta de Olivos, Milei tuiteó una foto de la camiseta de Estudiantes, acompañada de un mensaje conciso que hace referencia a una de las figuras más importantes de la historia del club.

El posteo de Milei no fue solo simbólico: para él, representa una defensa del Pincha frente a lo que considera una medida arbitraria de la AFA, y refuerza un vínculo entre su discurso político y su afinidad con ciertos valores históricos del club Pincha.

LEA TAMBIÉN

La esposa de Domínguez criticó duramente a Ariel Holan tras el cruce entre Estudiantes y Rosario Central
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Últimas noticias de Deportes

¡Gimnasia sigue sorprendiendo e ilusionando! Venció a Unión 2 a 1 y avanzó a cuartos de final

VIDEO. Gimnasia vs Unión: los goles

Elecciones en Gimnasia: confirmaron que solo una de las cuatro listas cumple con los requisitos

Javier Milei habló de Estudiantes en medio de la polémica con AFA
La Ciudad
Trabajo interdisciplinario para reducir la mortalidad: La Plata reúne a expertos en tumores cutáneos
Vecinos de una zona de City Bell denuncian que es "imposible" transitar por el estado de las calles
La Plata, sin agua este lunes feriado: qué barrios no cuentan con el servicio de Absa y por qué
EN FOTOS.- Así fue el cierre del Mes de la Tradición en La Plata: gran pericón y desfile criollo
Lunes soleado y con 25º de máxima en La Plata: para cuándo se espera el pico de calor esta semana
Policiales
La familia de Agustín González, asesinado en Tolosa por una gorra, exigen cambio de carátula
Drama vial sin freno en La Plata: tres motociclistas muertos en 24 horas y ya son más de 70 las víctimas fatales en 2025
VIDEO. Atropelló a un caballo, le quebró la cadera a su jinete y escapó: buscan al conductor
Rechazaron el pedido de Burlando para detener a Makintach por el documental de Maradona
¿Una red de explotación sexual detrás de la policía tiktoker? Buscan pistas y conexiones
Espectáculos
La China Suárez suspendió una entrevista por Mauro Icardi: qué pasó
Oasis confirmó qué pasará con su futuro tras cerrar su gira en Latinoamérica: "Desde Gallagher Hill al Río de La Plata"
Vuelven las “Viudas Negras”: Malena Pichot y Pilar Gamboa confirmaron la segunda temporada
Mauro Icardi volvió a Turquía envuelto en rumores y no se calló nada ante periodistas
VIDEO. ¡Desopilante! La reacción del jurado de MasterChef con el raviolón de Miguel Ángel
Política y Economía
Estudiantes en medio del debate nacional sobre la AFA tras el pasillo de espaldas al Central "campeón"
Javier Milei habló de Estudiantes en medio de la polémica con AFA
Argentina firmó un acuerdo de cooperación aduanera con Estados Unidos
El Gobierno presenta la Policía Migratoria bajo la órbita del Ministerio de Seguridad
Murió Juan José Mussi, intendente de Berazategui

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla