Estudiantes en medio del debate nacional sobre la AFA tras el pasillo de espaldas al Central "campeón"

El presidente Javier Milei dio su apoyo público a Estudiantes en medio de la controversia por el pasillo de espaldas que el plantel del Pincha realizó para Rosario Central.
En su cuenta de X, Milei publicó una foto de la camiseta albirroja junto a la frase: “Honor a la Escuela de Don Osvaldo”, en homenaje a Osvaldo Zubeldía, el histórico entrenador del Pincha que lideró al club en su época dorada.
El gesto de Milei se enmarca en el fuerte malestar que se generó tras la decisión de la AFA de otorgarle a Central el título de “Campeón de Liga 2025” por ser el primero en la tabla anual. La protesta de Estudiantes fue contundente: sus jugadores dieron la espalda durante el pasillo, y la AFA abrió un expediente disciplinario.
Desde la Quinta de Olivos, Milei tuiteó una foto de la camiseta de Estudiantes, acompañada de un mensaje conciso que hace referencia a una de las figuras más importantes de la historia del club.
El posteo de Milei no fue solo simbólico: para él, representa una defensa del Pincha frente a lo que considera una medida arbitraria de la AFA, y refuerza un vínculo entre su discurso político y su afinidad con ciertos valores históricos del club Pincha.
