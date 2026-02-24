Se viene una alineación planetaria y podrá observarse desde La Plata: cuándo, el mejor horario y cómo cuidar la visión

El próximo sábado 28 de febrero, el firmamento ofrecerá un espectáculo natural que invita a levantar la vista: un desfile planetario que reunirá a varios de nuestros vecinos del sistema solar en una misma franja del cielo. Mientras el gigante Júpiter tomará protagonismo hacia el este, escoltando a la Luna, un nutrido grupo de planetas se concentrará sobre el horizonte oeste, trazando una línea imaginaria conocida como la eclíptica que cruzará la bóveda celeste de lado a lado.

Según el sitio MeteoRed, para quienes deseen ser testigos de este fenómeno, la puntualidad será el factor determinante, ya que el brillo del atardecer dicta una ventana de tiempo muy estrecha. En nuestra región, el Sol se ocultará a las 19:31, dando paso a un crepúsculo civil que se extenderá hasta las 19:57, momento en que el resplandor aún domina el ambiente. Recién hacia las 20:27, con el fin del crepúsculo náutico, la oscuridad será suficiente para distinguir a los protagonistas más tenues, siempre y cuando se cuente con un horizonte despejado.

Advertencia para no dañar la visión

La seguridad ocular debe ser la prioridad absoluta durante esta experiencia astronómica. Debido a que el evento comienza cuando el Sol todavía está cerca del horizonte, es fundamental esperar a que el disco solar desaparezca por completo antes de intentar localizar los planetas situados hacia el oeste. Bajo ninguna circunstancia se debe observar el Sol de manera directa, y esta precaución debe extremarse si se utilizan instrumentos ópticos como binoculares o telescopios, ya que un descuido podría causar daños irreversibles en la visión.

A este escenario se sumará un componente que aportará belleza pero también cierta dificultad: una Luna radiante con un 93% de iluminación. El satélite emergerá por el noreste poco después de las 18:00, por lo que su potente claridad competirá con el brillo de los planetas. A pesar de que el cielo no llegará a estar completamente oscuro, la magnitud de los astros más cercanos permitirá que sigan siendo perceptibles para el ojo humano antes de que se pierdan en la línea del horizonte.

El fenómeno

Lo que comúnmente llamamos alineación no es más que un fascinante juego de perspectiva desde nuestra posición en la galaxia. En términos técnicos, se trata de una configuración visual donde los planetas parecen ordenarse en un arco debido a que todos orbitan al Sol en un plano similar. Al observar desde "adentro" de este disco orbital, los humanos percibimos a los demás mundos como si estuvieran apoyados sobre una misma cinta invisible, la eclíptica, creando la ilusión de un desfile perfectamente coordinado.

La NASA suele referirse a estos eventos de forma coloquial como "planet parade", aclarando que no implican una formación física en línea recta en el espacio profundo. Su verdadero valor reside en la oportunidad de contemplar múltiples mundos simultáneamente.

Sin embargo, no todos serán fáciles de cazar: mientras algunos brillan con fuerza, otros como Marte podrían quedar sepultados por el resplandor solar, y los lejanos Urano y Neptuno seguirán siendo un desafío exclusivo para quienes cuenten con telescopios y cielos muy limpios.

El mejor momento

Para los observadores en Argentina, el éxito dependerá de elegir el momento justo tras la puesta del Sol. MeteoRed recomendó iniciar la búsqueda entre las 19:40 y las 19:50, cuando el cielo todavía conserva tonos azulados pero permite distinguir los puntos de luz más intensos. Es una carrera contra el tiempo y la atmósfera, ya que la densidad del aire cerca del suelo suele "apagar" la nitidez de los astros a medida que estos descienden hacia su puesta.

En cuanto al despliegue individual, Júpiter será el más sencillo de reconocer, brillando alto hacia el este cerca de la constelación de Géminis. En el extremo opuesto, Venus actuará como un faro resplandeciente en el oeste, sirviendo de guía para encontrar a sus compañeros más discretos, Saturno y Mercurio, que se ubicarán a muy baja altura. Mercurio, siempre escurridizo por su cercanía al Sol, presentará esa noche una de sus mejores oportunidades de ser visto antes de hundirse en el horizonte.

Para los entusiastas que busquen ir más allá de lo evidente, el uso de binoculares permitirá localizar a Urano en la zona de Tauro, justo por debajo de las Pléyades. Neptuno, en cambio, queda reservado para el nivel experto: su ubicación cercana a Saturno y su debilidad lumínica exigen el uso de telescopio y una paciencia considerable. El éxito de la velada estará supeditado a la meteorología, por lo que contar con un cielo despejado y un punto de observación elevado, lejos de edificios o árboles, será la regla de oro para disfrutar de esta geometría cósmica.