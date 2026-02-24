De mares antiguos a energía moderna: la historia oculta de Vaca Muerta revelada por investigadores de La Plata

Cuando se habla de Vaca Muerta, suele pensarse inmediatamente en petróleo, gas y desarrollo energético. Sin embargo, detrás de ese nombre tan conocido se esconde una historia fascinante que comienza hace millones de años, en un paisaje muy distinto al actual: un mar cálido, profundo y lleno de vida microscópica. Investigadores del Museo de La Plata (FCNyM–UNLP–CONICET) estudian desde hace años la Formación Vaca Muerta, una unidad geológica que guarda el registro de procesos naturales ocurridos hace casi 150 millones de años, durante el Jurásico Tardío y el Cretácico Temprano

Mucho antes de los pozos petroleros, de los geólogos y hasta de los baqueanos que bautizaron la sierra, la región que hoy ocupa la provincia de Neuquén (y parte de provincias vecinas) estaba cubierta por un mar interior conectado con el océano Pacífico. En ese ambiente marino, aparentemente tranquilo, ocurrió uno de los procesos geológicos más importantes de la historia natural argentina.

Las doctoras en Ciencias Naturales Georgina Erra y Yanina Herrera, y el doctor Javier Echevarría, integran equipos que estudian la Formación Vaca Muerta desde diferentes perspectivas de la paleontología, trabajando a veces con profesionales de otras disciplinas, como la sedimentología y la geología histórica.

Un mar lleno de vida… invisible

Durante la fragmentación del antiguo supercontinente Pangea, se formaron grandes cuencas sedimentarias. Una de ellas fue la Cuenca Neuquina, que experimentó el ingreso del mar desde el océano Pacífico cuando la Cordillera de los Andes aún no existía.

La clave de esta historia no está en grandes animales ni en paisajes espectaculares, sino en organismos diminutos. Algas microscópicas, bacterias y otros microorganismos que flotaban en la columna de agua —conocidos como fitoplancton— fueron los verdaderos protagonistas.

Estos organismos realizaban fotosíntesis y producían enormes cantidades de materia orgánica, base de la cadena alimentaria marina. Al morir, una parte de ese material se depositaba en el fondo del mar junto con sedimentos muy finos, como arcillas y margas. En condiciones normales, esa materia se habría descompuesto rápidamente, pero el ambiente de la Cuenca Neuquina era especial.

El secreto: poco oxígeno y sedimentos finos

Durante el Jurásico Tardío y el Cretácico Temprano, el fondo del mar neuquino presentaba baja oxigenación y escasa circulación de agua. Estas condiciones impidieron que la materia orgánica se degradara por completo. Además, el continuo aporte de sedimentos finos actuó como una especie de “aislante natural”, preservando ese material rico en carbono.

Con el paso de millones de años, los sedimentos se acumularon, se compactaron y fueron enterrados a grandes profundidades. El aumento de presión y temperatura transformó lentamente esa materia orgánica en querógeno, el material precursor del petróleo y el gas.

Ese mar epicontinental se caracterizó por aguas profundas, tranquilas y con escasa oxigenación. Estas condiciones permitieron la acumulación de sedimentos muy finos y grandes volúmenes de materia orgánica, sentando las bases de un proceso geológico fundamental: la generación de hidrocarburos

Así se formó la Formación Vaca Muerta, una extensa capa de rocas oscuras que hoy se extiende por Neuquén y el sur de Mendoza y que constituye una de las principales rocas generadoras de hidrocarburos del país.

El rol del fitoplancton en la generación de hidrocarburos

Las investigaciones desarrolladas a lo largo de más de un siglo, según nos cuentan los profesionales de la UNLP, ponen especial énfasis en el rol del fitoplancton marino. A través de estudios microscópicos y comparaciones con ambientes actuales, los equipos científicos demostraron que la alta productividad de estos microorganismos, sumada a condiciones de baja oxigenación en el fondo marino, favoreció la preservación de grandes volúmenes de carbono orgánico.

Este enfoque permite comprender que la riqueza hidrocarburífera de Vaca Muerta no es un fenómeno aislado, sino el resultado de procesos biológicos, químicos y geológicos que actuaron de manera conjunta durante millones de años.

¿Petróleo convencional o no convencional?

Aunque el origen del petróleo es el mismo, no toda su extracción se realiza de igual manera. En los yacimientos convencionales, los hidrocarburos migran desde la roca madre hacia rocas más porosas, donde quedan atrapados y pueden extraerse con relativa facilidad.

En cambio, en Vaca Muerta, gran parte del petróleo y el gas no migró y quedó atrapado en la propia roca generadora, de muy baja permeabilidad. Por eso se habla de hidrocarburos no convencionales, cuya extracción requiere técnicas específicas, como la fracturación hidráulica, para permitir el flujo del recurso hacia los pozos.

Mucho más que energía: un archivo del pasado

Además de su importancia energética, la Formación Vaca Muerta es un verdadero archivo de la historia de la vida. En sus rocas se han encontrado fósiles de reptiles marinos, peces, moluscos y microorganismos que permiten reconstruir cómo eran los ecosistemas marinos del Jurásico y el Cretácico.

Estos hallazgos han sido fundamentales para el desarrollo de la paleontología y la geología en Argentina y para comprender la evolución de los mares, el clima y los continentes a lo largo del tiempo.

La historia de Vaca Muerta no es solo geológica. También es una historia de personas: baqueanos que conocían el terreno, geólogos y paleontólogos que recorrieron la región desde fines del siglo XIX, y equipos científicos que hoy continúan investigando su origen y características.

Entender cómo se formó Vaca Muerta permite poner en perspectiva el debate actual sobre los recursos naturales, la energía y el ambiente. Nos recuerda que la energía que usamos hoy tiene un origen profundamente ligado a procesos naturales que ocurrieron millones de años atrás, y que el conocimiento científico es clave para comprender y gestionar ese legado.