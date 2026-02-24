“Para ustedes es un juego, pero es mi vida”: Matías Martin sobre los rumores de Macri con su ex

Luego de que se confirmara la separación entre Mauricio Macri y Juliana Awada, comenzaron a circular versiones sobre el presente sentimental del exmandatario. En ese contexto, surgió el nombre de Natalia Graciano, ex pareja de Matías Martin y madre de sus hijos.

El conductor intentó evitar las cámaras y siguió caminando, pero ante la insistencia respondió con evidente incomodidad. “No sé nada, no estoy enterado. Me sorprendería, pero no estoy enterado”, dijo en un primer momento. Luego reiteró: “No estoy enterado, no sé nada”, marcando distancia total respecto a la versión.

Martin aclaró que mantiene vínculo con su ex por los hijos que tienen en común, aunque evitó profundizar sobre el tema: “Por supuesto que tengo vínculo con ella, cuando hable veré. En esta vida nunca se sabe, todo puede ser”.

Finalmente, manifestó su malestar por la exposición mediática: “No me enteré de nada en lo más mínimo, los veo a ustedes y ya me pongo nervioso. Para ustedes es un juego, para mí es mi vida. Yo no me siento parte de este show”.