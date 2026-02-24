Familiares de Eugenia marcharon en La Plata: el acusado de atropellarla y matarla fue trasladado a la cárcel
Familiares de Eugenia marcharon en La Plata: el acusado de atropellarla y matarla fue trasladado a la cárcel
Más gremios estatales bonaerenses reclaman que se convoque a paritarias en la Provincia
Se normalizó el servicio del Tren Roca a La Plata tras colisión en Quilmes
La tristeza del padre de Kim Gómez, a un año del crimen y en medio del juicio: “Todo es muy difícil”
"Basta de perseguirnos": la remera en apoyo a la AFA que vistieron San Lorenzo e Instituto
Carpaccio, Bellini y sexo en un hotel de Punta entre Pampita y un piloto
Cómo es el proceso de reordenamiento y unificación docente que avanza en la Región por disposición de la Provincia
Tomás Etcheverry, campeón del ATP 500 de Río, festejará el trofeo con el Lobo en el Bosque
Fotos y videos | Vida de lujo, dólares, armas y oro: los hallazgos del allanamiento a la "Banda del Millón" en La Plata
El oficialismo deja al kirchnerismo sin lugar entre las autoridades del Senado
VIDEO. En La Plata, le apuntaron a una mujer para despojarla de su bici eléctrica: iba a trabajar a una escuela
Aumenta la luz en La Plata: la Provincia aprobó el recálculo de la tarifa y los cambios en los subsidios
Detienen a un hombre por maltrato animal en La Plata y rescatan a una perra con fracturas sin tratar
Polémica entre dos legisladores platenses por una carrera de sortijas
El Cartonazo quedó vacante y acumula un pozo de $2.000.000: cuándo sale la tarjeta
Misa local por el primer triunfo del peronismo y visita de un intendente
Conmoción en Hollywood: murió la hija de Martin Short a los 42 años
“Para ustedes es un juego, pero es mi vida”: Matías Martin sobre los rumores de Macri con su ex
El "Grupo de los 8" de la AFA: quiénes son los dirigentes con mayor poder que impulsaron el paro de fútbol
Descuentos especiales para avisos de plomeros y todo lo vinculado a reparaciones de viviendas
Javier Calamaro, denunciado por una presunta estafa inmobiliaria
Tras la salida de Marcelo Gallardo, quiénes podrían reemplazarlo y qué jugadores pueden irse
La causa de Andrea del Boca no está cerrada: la fiscal apeló su absolución
Aseguran que la carne está "recuperando precio" y seguirá subiendo, pese a que aumentó más que la inflación
Elba Marcovecchio muy cerca de Guillermo Francella: “Carita con carita"
Se viene una alineación planetaria y podrá observarse desde La Plata: cuándo, el mejor horario y cómo cuidar la visión
De mares antiguos a energía moderna: la historia oculta de Vaca Muerta revelada en La Plata
Uruguay: declaran emergencia sanitaria por gripe aviar y refuerzan medidas de bioseguridad
VIDEO.- Del Congo a La Plata: quién es Jenny Mavinga, una de las participantes de GH Generación Dorada
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Diputados del PJ se cruzaron con un ministro libertario por una fiesta que se realiza en Etcheverry
Escuchar esta nota
En la Cámara de Diputados bonaerense se aprobó un proyecto para declarar a la localidad platense de Etcheverry como la “capital provincial de la carrera de sortijas”. Y el trámite legislativo desató un inesperado cruce entre un ministro nacional y los legisladores peronistas que lo promovieron.
El caso es que todos los 27 de abril en esa localidad del oeste platense se celebra una carrera de sortijas como parte de los festejos por su fundación. “La historia de la localidad de Etcheverry, en nuestro partido de La Plata, comenzó a forjarse a principios del siglo XX, impulsada significativamente por la llegada del ferrocarril que conectó esta zona rural con el centro platense. Hoy, con más de un siglo de vida, Etcheverry preserva su identidad celebrando cada aniversario con carreras de sortijas”, destacó la diputada peronista platense Lucía Iañez.
La legisladora fue la que promovió el proyecto como un reconocimiento a la tradicional celebración. En rigor, nada novedoso: la mayoría de diputados y senadores suelen efectuar este tipo de declaraciones en apoyo a fiestas populares que se celebran en la Provincia.
APUNTEN AL PERONISMO
Pero en la Casa Rosada se agarraron del tema para chicanear al peronismo bonaerense. El encargado fue, justamente, un platense: el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El ex vocero presidencial que suele de todos modos desempeñar ese rol, publicó un video del momento en el que el expediente es pedido para su tratamiento por el jefe de la bancada de diputados de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli.
A través de su cuenta de X, Adorni recortó el discurso de Tignanelli y sentenció: “Prioridades de los diputados kirchneristas en la provincia de Buenos Aires. Fin”.
LE PUEDE INTERESAR
El dólar rebotó y volvió a los $1.400
El diputado camporista, alertado del posteo, salió enseguida a contestar también a través de la red social X. “Cómo dice un compañero legislador, éste es más pelotudo que el hermano. Abrazo”. Más allá del insulto, la referencia tenía que ver con que Francisco Adorni, hermano del ministro nacional, es también diputado platense y estaba en la sesión.
Los cruces no quedaron ahí, porque el hermano del ex vocero siguió con la novela. Francisco Adorni sentenció: “Lamento que el apellido Adorni a la izquierda le cause presión arterial”, disparó.
El episodio tuvo un último capítulo cuando le tocó el turno de hablar a Iañez, impulsora del proyecto. ”Veo que algunos andan tuiteando que no es importante. Pero bueno, cuando uno camina su propia ciudad le piden ese tipo de cosas”, chicaneó a los hermanos libertarios por supuestamente no andar por el territorio.
Más allá de los cruces lo cierto es que las carreras de sortijas constituyen una tradición profundamente arraigada en la cultura argentina, con raíces que se remontan a la época colonial.
Lo curioso de esta polémica no fueron tanto sus protagonistas ni la participación de la Casa Rosada. Lo llamativo es que el proyecto fue incluso aprobado por el bloque libertario.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí