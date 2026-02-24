Polémica entre dos legisladores platenses por una carrera de sortijas

En la Cámara de Diputados bonaerense se aprobó un proyecto para declarar a la localidad platense de Etcheverry como la “capital provincial de la carrera de sortijas”. Y el trámite legislativo desató un inesperado cruce entre un ministro nacional y los legisladores peronistas que lo promovieron.

El caso es que todos los 27 de abril en esa localidad del oeste platense se celebra una carrera de sortijas como parte de los festejos por su fundación. “La historia de la localidad de Etcheverry, en nuestro partido de La Plata, comenzó a forjarse a principios del siglo XX, impulsada significativamente por la llegada del ferrocarril que conectó esta zona rural con el centro platense. Hoy, con más de un siglo de vida, Etcheverry preserva su identidad celebrando cada aniversario con carreras de sortijas”, destacó la diputada peronista platense Lucía Iañez.

La legisladora fue la que promovió el proyecto como un reconocimiento a la tradicional celebración. En rigor, nada novedoso: la mayoría de diputados y senadores suelen efectuar este tipo de declaraciones en apoyo a fiestas populares que se celebran en la Provincia.

APUNTEN AL PERONISMO

Pero en la Casa Rosada se agarraron del tema para chicanear al peronismo bonaerense. El encargado fue, justamente, un platense: el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El ex vocero presidencial que suele de todos modos desempeñar ese rol, publicó un video del momento en el que el expediente es pedido para su tratamiento por el jefe de la bancada de diputados de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli.

A través de su cuenta de X, Adorni recortó el discurso de Tignanelli y sentenció: “Prioridades de los diputados kirchneristas en la provincia de Buenos Aires. Fin”.

El diputado camporista, alertado del posteo, salió enseguida a contestar también a través de la red social X. “Cómo dice un compañero legislador, éste es más pelotudo que el hermano. Abrazo”. Más allá del insulto, la referencia tenía que ver con que Francisco Adorni, hermano del ministro nacional, es también diputado platense y estaba en la sesión.

Los cruces no quedaron ahí, porque el hermano del ex vocero siguió con la novela. Francisco Adorni sentenció: “Lamento que el apellido Adorni a la izquierda le cause presión arterial”, disparó.

El episodio tuvo un último capítulo cuando le tocó el turno de hablar a Iañez, impulsora del proyecto. ”Veo que algunos andan tuiteando que no es importante. Pero bueno, cuando uno camina su propia ciudad le piden ese tipo de cosas”, chicaneó a los hermanos libertarios por supuestamente no andar por el territorio.

Más allá de los cruces lo cierto es que las carreras de sortijas constituyen una tradición profundamente arraigada en la cultura argentina, con raíces que se remontan a la época colonial.

Lo curioso de esta polémica no fueron tanto sus protagonistas ni la participación de la Casa Rosada. Lo llamativo es que el proyecto fue incluso aprobado por el bloque libertario.