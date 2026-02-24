Elba Marcovecchio muy cerca de Guillermo Francella: “Carita con carita"

El periodista Ángel de Brito sorprendió con el supuesto nacimiento de un nuevo romance entre las dos personas del espectáculo menos pensadas: el actor Guillermo Francella y la abogada Elba Marcovecchio. El conductor aseguró este lunes en LAM que el actor y la abogada fueron vistos muy cerca en una fiesta, donde estuvieron al menos 10 periodistas que pueden respaldar la información.

"Los que estuvieron charlando unos 15 minutos, solos, a 30 centímetros de distancia, carita con carita, que a todos llamó la atención fueron Guillermo Francella, que está separado ya saben, y Elba Marcovecchio", reveló en LAM. La información sorprendió a todo el panel, quienes aseguraron que es “un montón”.

Sin embargo, el conductor aseguró que los protagonistas "no se besaron y no se tocaron", simplemente estuvieron hablando. Denise Dumas opinó sobre el tema y sugirió que quizás la letrada “lo está asesorando para el divorcio”.

"Nos shockeó. Como que no les veo... Porque a Francella le gusta el perfil bajo y Elba es como 'un perfil más alto'", comentó Karina Iavícoli. El protagonista de “El Encargado” y Marynés Breña terminaron su relación a principios del 2025 tras 36 años de matrimonio, según confirmó la propia esposa del actor.

A pesar de los rumores, Breña confesó que la ruptura se debió a un "desgaste" de la relación, pero aclaró que mantienen un excelente vínculo y diálogo diario. Por su parte, la abogada mantuvo una relación con el periodista Jorge Lanata desde el 2020 hasta el día de su fallecimiento el pasado 30 de diciembre del 2024.