Susto en pleno centro de La Plata por el vuelco de una camioneta de PAMI

Ocurrió en Diagonal 74, a una cuadra de Plaza Italia
Un vehículo utilitario perteneciente al PAMI fue protagonista esta noche de un vuelco en pleno centro de La Plata.
El siniestro ocurrió en Diagonal 74 entre 9 y 45, a una cuadra de Plaza Italia.
Por causas que se investigan, la camioneta Peugeot Partner perdió el control y terminó "tumbada" sobre el asfalto".
Testigos que presenciaron el accidente, le relataron a EL DIA, que "por suerte fue solo un susto" y que "el conductor del vehículo solo habría sufrido golpes leves en el impacto y un corte en uno de sus brazos".
En la zona, tanto policía como agentes de la Patrulla Municipal cortaban el tránsito en la zona. Se aguardaba por una ambulancia del SAME para asistir al herido.
