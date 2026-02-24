VIDEO. En La Plata, le apuntaron a una mujer para despojarla de su bici eléctrica: iba a trabajar a una escuela

Familiares de Eugenia marcharon en La Plata: el acusado de atropellarla y matarla fue trasladado a la cárcel
Familiares de Eugenia marcharon en La Plata: el acusado de atropellarla y matarla fue trasladado a la cárcel
Un violento robo quedó registrado en video este martes por la mañana en La Plata. El hecho ocurrió apenas minutos después de las 7, en la zona de 115 y 34, en Barrio Hipódromo.
Según se observa en las imágenes, dos menores interceptaron a una mujer de 45 años que salía rumbo a su trabajo en una escuela y le robaron su bicicleta eléctrica.
De acuerdo al relato de la víctima, el mayor de los adolescentes —de unos 15 años— fue quien le exhibió un arma para intimidarla y concretar el asalto. En cuestión de segundos, los jóvenes escaparon del lugar con el rodado.
El episodio ocurrió a plena luz del día y generó preocupación entre los vecinos del barrio, que advierten sobre reiterados hechos de inseguridad en la zona.
Ahora se investiga el caso para intentar identificar a los autores, que quedaron registrados en el video.
