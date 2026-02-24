VIDEO. En La Plata, le apuntaron a una mujer para despojarla de su bici eléctrica: iba a trabajar a una escuela

Un violento robo quedó registrado en video este martes por la mañana en La Plata. El hecho ocurrió apenas minutos después de las 7, en la zona de 115 y 34, en Barrio Hipódromo.

Según se observa en las imágenes, dos menores interceptaron a una mujer de 45 años que salía rumbo a su trabajo en una escuela y le robaron su bicicleta eléctrica.

De acuerdo al relato de la víctima, el mayor de los adolescentes —de unos 15 años— fue quien le exhibió un arma para intimidarla y concretar el asalto. En cuestión de segundos, los jóvenes escaparon del lugar con el rodado.

El episodio ocurrió a plena luz del día y generó preocupación entre los vecinos del barrio, que advierten sobre reiterados hechos de inseguridad en la zona.

Ahora se investiga el caso para intentar identificar a los autores, que quedaron registrados en el video.