Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |el equipo respaldó a la afa y los hinchas cantaron contra chiqui tapia

"Basta de perseguirnos": la remera en apoyo a la AFA que vistieron San Lorenzo e Instituto

"Basta de perseguirnos": la remera en apoyo a la AFA que vistieron San Lorenzo e Instituto
24 de Febrero de 2026 | 19:54

Escuchar esta nota

En la previa del partido entre San Lorenzo e Instituto, ambos equipos posaron con una remera en apoyo a la AFA luego de que se resolvió un paro general como respuesta a una denuncia del Gobierno. Ayer, el Comité anunció la suspensión de actividades entre el 5 y el 8 de marzo -que afectará la fecha 9- y, en las últimas horas, varios clubes y asociaciones de árbitros respaldaron la decisión. 

Al salir al campo, los equipos posaron con una remera en la que podía leerse "Basta de perseguirnos AFA somos todos los clubes". Mientras tanto, los hinchas que se hicieron presente en el Nuevo Gasómetro corearon contra el presidente del ente organizador del fútbol argentino. 

Ayer, de forma unánime, los dirigentes resolvieron la suspensión de la fecha 9 del torneo de Primera División y de todas las categorías del ascenso nacional. Esta acción surge como respuesta directa al llamado a indagatoria de las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El organismo recaudador ARCA presentó una denuncia por una supuesta deuda fiscal, la cual sirve de base para la citación judicial.

LEA TAMBIÉN

Los árbitros se unen al paro de la AFA en medio del conflicto judicial con el Gobierno

Al mismo tiempo que los clubes de Primera División se declaraban a favor de la medida, la Unión de Árbitros Deportivos de Argentina (UADA) y la Asociación Argentina de Árbitros (AAA) manifestaron su respaldo institucional a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en medio del conflicto judicial que involucra a sus autoridades y del debate por la suspensión de la actividad oficial.

El "Grupo de los 8" de la AFA: quiénes son los dirigentes con mayor poder que impulsaron el paro de fútbol

En el centro de esa escena aparece Claudio Tapia, presidente de la entidad y principal articulador político del organismo. Con mandato consolidado y fuerte respaldo interno, es quien conduce la estrategia institucional, negocia con los clubes y mantiene el vínculo con los organismos internacionales.

A su lado se mueve Pablo Toviggino, tesorero y uno de los hombres de mayor influencia en el manejo administrativo y económico. Su rol excede lo formal y es señalado como pieza clave en la construcción de mayorías dentro del Comité Ejecutivo, además de ser uno de los voceros más firmes del oficialismo.

Otro dirigente con peso específico es Matías Tapia, presidente de Barracas Central. Su cercanía con la conducción y el crecimiento institucional de su club lo posicionan como una figura relevante dentro de la mesa chica que define buena parte del rumbo deportivo y político.

También integra ese grupo Cristian Malaspina, titular de Argentinos Juniors y directivo con presencia activa en las decisiones estratégicas. Con perfil ejecutivo y alineado al oficialismo, es uno de los dirigentes con mayor exposición pública en la defensa del modelo actual de gestión.

Desde el interior del país gana peso Gerardo Zamora, vinculado al crecimiento de Central Córdoba. El respaldo político y la infraestructura desarrollada en su provincia le otorgan influencia dentro del esquema federal que impulsa la AFA.

En la misma línea aparece Mario Leito, presidente de Atlético Tucumán, con trayectoria en la dirigencia y peso propio en las discusiones internas. Su participación suele ser determinante en votaciones sensibles del Comité Ejecutivo.

Otro actor relevante es Daniel Vila, cabeza de Independiente Rivadavia. Con experiencia empresarial y mediática, aporta un perfil distinto dentro de la estructura dirigencial y mantiene influencia en debates vinculados al negocio del fútbol.

Finalmente, el nombre de Víctor Stinfale, ligado a Deportivo Riestra, completa el grupo de dirigentes señalados como determinantes en la toma de decisiones. Aunque no siempre ocupa cargos formales de primera línea, su incidencia en el armado político es reconocida dentro del ambiente. Sergio Massa, expresidente de Tigre, también tiene importante peso por su llegada política.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Los árbitros se unen al paro de la AFA en medio del conflicto judicial con el Gobierno

El "Grupo de los 8" de la AFA: quiénes son los dirigentes con mayor poder que impulsaron el paro de fútbol

La Liga Amateur Platense se suma al paro de AFA y retrasa el inicio de los torneos

AFA mete presión y paraliza el fútbol tras la cita de la Justicia a Tapia y Toviggino por presunta evasión

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡ATENCIÓN! Alerta amarilla en La Plata: cuándo llega lo peor de la tormenta este lunes

Cacique Medina: números y perfil del DT que asume en el Pincha

En el podio tripero: Zaniratto tiene números al nivel de los tops

Atrasos de obras sociales afectan el abastecimiento de medicamentos

Investigan en La Plata las causas de un grave cuadro médico

Abastense: la lista histórica frenó en las urnas el avance de La Cámpora

Mirtha Legrand cumple 99: los detalles del festejo y las claves de su longevidad

Reclamos por "olores penetrantes y molestias respiratorias" en la Ciudad: qué pasó
+ Leidas

Más gremios estatales bonaerenses reclaman que se convoque a paritarias en la Provincia

El "Grupo de los 8" de la AFA: quiénes son los dirigentes con mayor poder que impulsaron el paro de fútbol

AFA mete presión y paraliza el fútbol tras la cita de la Justicia a Tapia y Toviggino por presunta evasión

Ponen en marcha la campaña antigripal

La tormenta fuerte llegó de madrugada a La Plata pero se espera más lluvia este martes: cómo sigue el tiempo

Presentación y hoja de ruta para Cacique Medina, el nuevo DT de Estudiantes

Apareció un lagarto overo en una casa de La Plata y sorprendió a todos

VIDEO. Una de sus novias, la clave de la muerte del jefe narco mexicano
Últimas noticias de Deportes

Estudiantes confirmó el parte médico de Sosa, Carrillo y Castro y se definieron los convocados ante Newell's

Sin margen de error, Boca debuta en Copa Argentina: formaciones, hora y TV

Tras la salida de Marcelo Gallardo, quiénes podrían reemplazarlo y qué jugadores pueden irse

¿No se retira del mercado?: qué dijo el nuevo entrenador de Estudiantes tras dirigir sus primeros entrenamientos
Espectáculos
Conmoción en Hollywood: murió la hija de Martin Short a los 42 años
Elba Marcovecchio muy cerca de Guillermo Francella: “Carita con carita"
“Para ustedes es un juego, pero es mi vida”: Matías Martin sobre los rumores de Macri con su ex
La causa de Andrea del Boca no está cerrada: la fiscal apeló su absolución
Javier Calamaro, denunciado por una presunta estafa inmobiliaria
Política y Economía
Misa local por el primer triunfo del peronismo y visita de un intendente
Reprograman la Fiesta Provincial del Río Quequén Salado tras suspensión por tormenta
En Tandil, Unicen exigió aplicar la Ley de Financiamiento Universitario
Autorizan cuatro cinemómetros móviles en rutas de Mar del Plata
Polémica entre dos legisladores platenses por una carrera de sortijas
Policiales
La tristeza del padre de Kim Gómez, a un año del crimen y en medio del juicio: “Todo es muy difícil”
Familiares de Eugenia marcharon en La Plata: el acusado de atropellarla y matarla fue trasladado a la cárcel
VIDEO. En La Plata, le apuntaron a una mujer para despojarla de su bici eléctrica: iba a trabajar a una escuela
Fotos y videos | Vida de lujo, dólares, armas y oro: los hallazgos del allanamiento a la "Banda del Millón" en La Plata
Giro en una causa sensible: liberan a los padres de una bebé fallecida, pero siguen imputados
La Ciudad
Se normalizó el servicio del Tren Roca a La Plata tras colisión en Quilmes
Vecinos de La Granja exigen obras viales ante el deterioro y la aparición de un peligroso cráter
Una pérdida de agua en el centro platense, olor nauseabundo y “desfiladero de ratas”
“Hay ratas gigantes": un basural en El Retiro que lleva tres años
Detienen a un hombre por maltrato animal en La Plata y rescatan a una perra con fracturas sin tratar

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla