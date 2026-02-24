"Basta de perseguirnos": la remera en apoyo a la AFA que vistieron San Lorenzo e Instituto

Familiares de Eugenia marcharon en La Plata: el acusado de atropellarla y matarla fue trasladado a la cárcel
En la previa del partido entre San Lorenzo e Instituto, ambos equipos posaron con una remera en apoyo a la AFA luego de que se resolvió un paro general como respuesta a una denuncia del Gobierno. Ayer, el Comité anunció la suspensión de actividades entre el 5 y el 8 de marzo -que afectará la fecha 9- y, en las últimas horas, varios clubes y asociaciones de árbitros respaldaron la decisión.
Al salir al campo, los equipos posaron con una remera en la que podía leerse "Basta de perseguirnos AFA somos todos los clubes". Mientras tanto, los hinchas que se hicieron presente en el Nuevo Gasómetro corearon contra el presidente del ente organizador del fútbol argentino.
🗣 “CHIQUI TAPIA BOTÓN ”— San Lorenzo TV (@sanlorenzotvnet) February 24, 2026
📌 El canto de la hinchada azulgrana tras el paro generado por AFA y la suspensión de la fecha 9. pic.twitter.com/ksPZUZD3XG
Ayer, de forma unánime, los dirigentes resolvieron la suspensión de la fecha 9 del torneo de Primera División y de todas las categorías del ascenso nacional. Esta acción surge como respuesta directa al llamado a indagatoria de las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El organismo recaudador ARCA presentó una denuncia por una supuesta deuda fiscal, la cual sirve de base para la citación judicial.
Al mismo tiempo que los clubes de Primera División se declaraban a favor de la medida, la Unión de Árbitros Deportivos de Argentina (UADA) y la Asociación Argentina de Árbitros (AAA) manifestaron su respaldo institucional a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en medio del conflicto judicial que involucra a sus autoridades y del debate por la suspensión de la actividad oficial.
En el centro de esa escena aparece Claudio Tapia, presidente de la entidad y principal articulador político del organismo. Con mandato consolidado y fuerte respaldo interno, es quien conduce la estrategia institucional, negocia con los clubes y mantiene el vínculo con los organismos internacionales.
A su lado se mueve Pablo Toviggino, tesorero y uno de los hombres de mayor influencia en el manejo administrativo y económico. Su rol excede lo formal y es señalado como pieza clave en la construcción de mayorías dentro del Comité Ejecutivo, además de ser uno de los voceros más firmes del oficialismo.
Otro dirigente con peso específico es Matías Tapia, presidente de Barracas Central. Su cercanía con la conducción y el crecimiento institucional de su club lo posicionan como una figura relevante dentro de la mesa chica que define buena parte del rumbo deportivo y político.
También integra ese grupo Cristian Malaspina, titular de Argentinos Juniors y directivo con presencia activa en las decisiones estratégicas. Con perfil ejecutivo y alineado al oficialismo, es uno de los dirigentes con mayor exposición pública en la defensa del modelo actual de gestión.
Desde el interior del país gana peso Gerardo Zamora, vinculado al crecimiento de Central Córdoba. El respaldo político y la infraestructura desarrollada en su provincia le otorgan influencia dentro del esquema federal que impulsa la AFA.
En la misma línea aparece Mario Leito, presidente de Atlético Tucumán, con trayectoria en la dirigencia y peso propio en las discusiones internas. Su participación suele ser determinante en votaciones sensibles del Comité Ejecutivo.
Otro actor relevante es Daniel Vila, cabeza de Independiente Rivadavia. Con experiencia empresarial y mediática, aporta un perfil distinto dentro de la estructura dirigencial y mantiene influencia en debates vinculados al negocio del fútbol.
Finalmente, el nombre de Víctor Stinfale, ligado a Deportivo Riestra, completa el grupo de dirigentes señalados como determinantes en la toma de decisiones. Aunque no siempre ocupa cargos formales de primera línea, su incidencia en el armado político es reconocida dentro del ambiente. Sergio Massa, expresidente de Tigre, también tiene importante peso por su llegada política.
