Detienen a un hombre por maltrato animal en La Plata y rescatan a una perra con fracturas sin tratar

Un hombre fue detenido este martes por la tarde en La Plata por maltrato animal. Intervino personal de la Subcomisaría La Unión tras una denuncia radicada por la organización “Rescatistas La Plata”.

Durante el operativo rescataron a una perra que tenía una fractura expuesta que no había sido tratada, provocada por un atropello días antes. La herida se le estaba infectando a la vez que atraviesa un cuadro general delicado y bajo peso.

Según trascendió, el dueño del animal no le brindó atención veterinaria y el animal pasó sus días sufriendo hasta ser rescatado. A la vez, se puso a resguardo a dos gatitos sin madre, muerta hace poco varias semanas luego de ser atropellada.

Los tres animales fueron puestos a salvo y asistidos por especialistas para comenzar tratamientos y poder recuperarse. El dueño de los animales, en tanto, fue detenido por maltrato animal.