La tristeza del padre de Kim Gómez, a un año del crimen y en medio del juicio: “Todo es muy difícil”

A un año del crimen de Kim Gómez, la niña de 7 años asesinada por dos menores que la arrastraron durante 15 cuadras durante un robo en la ciudad de La Plata, el padre se refirió al juicio oral y público contra uno de los acusados y lamentó: “Todo es muy difícil”. El 25 de febrero de 2025, la víctima se encontraba junto a su madre en el barrio Altos de San Lorenzo, donde fueron asaltadas por ladrones para robarles el Fiat Palio rojo en la esquina de la avenida 72 y la calle 25.
Florencia Barraza, la progenitora, declaró en el debate oral y público en el que se determina la responsabilidad del joven de 18 años (en el crimen tenía 17) y recordó los momentos previos al crimen de su hija: los malhechores la obligaron a bajar del vehículo, la tiraron al piso y escaparon a toda la velocidad.
Kim, que viajaba en el asiento de atrás con el cinturón de seguridad puesto, habría intentado descender, pero quedó enganchada, y, por consiguiente, fue arrastrada durante 15 cuadras y los implicados la abandonaron en el lugar.
La huida terminó cuando los malvivientes chocaron contra un poste de luz, provocando que cayeran en una zanja, y corrieron hacia un descampado antes de que llegaran las autoridades. Marcos Gómez calificó de “duro” el desarrollo del juicio en el Tribunal de Responsabilidad Juvenil N°1 del Departamento Judicial de La Plata por el delito de homicidio en ocasión de robo.
“Ya van varios días del juicio, la verdad que es muy difícil presenciar todo eso. El viernes sería la última audiencia”, manifestó el padre de Kim. El hombre consideró que “está todo muy claro” porque “hay muchas pruebas así que solo queda esperar”, al tiempo que expresó su tristeza por el primer aniversario que se cumple del hecho: “Se hace muy duro”.
En este sentido, Marcos dio muestra de su resiliencia frente al dolor debido a una iniciativa solidaria: “Encabezo una colecta de útiles escolares para ayudar al club Real Infantil y transmitir un mensaje de recuperar la educación”. En el caso también está acusado un chico de 14 años, quien al ser no punible solo se encuentra alojado en un instituto de máxima seguridad por dos años y bajo tratamiento interdisciplinario.
