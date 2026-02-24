La causa de Andrea del Boca no está cerrada: la fiscal apeló su absolución

La entrada de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano sorprendió al público y reavivó preguntas sobre su situación judicial. Aunque la actriz había sido absuelta en la causa en la que estaba imputada, en las últimas horas se conoció que el proceso no está definitivamente cerrado.

Según se informó al aire, la fiscal del caso, Fabiana León, apeló la decisión del tribunal que absolvió a Del Boca y a otros imputados. El tribunal dio por válida esa apelación y el expediente fue elevado a la Cámara Federal de Casación Penal; esto significa que la absolución todavía puede ser revisada en una nueva instancia.

Qué puede decidir la Cámara de Casación

La Cámara de Casación cuenta con amplias facultades, por lo que, puede confirmar la absolución, revocar el fallo y dictar una condena, o incluso ordenar la realización de un nuevo juicio. Durante el debate televisivo se explicó que, en caso de revertirse la absolución, la Cámara podría fijar una condena como los tres años y medio de prisión que se habían solicitado originalmente.

De darse ese escenario, la actriz quedaría en una situación judicial completamente distinta. Sin embargo, por ahora se trata de una instancia de revisión y no de una condena firme.

¿Puede afectar su participación en Gran Hermano?

La situación abrió interrogantes sobre si el avance del expediente podría interferir con su permanencia en el reality, ya que uno de los requisitos habituales para ingresar al programa es no contar con antecedentes penales vigentes. En este caso, Andrea del Boca fue absuelta, por lo que actualmente no tiene condena. No obstante, al tratarse de una absolución apelada, el proceso continúa abierto.

Aunque de revertirse el fallo la producción debería evaluar su participación, hasta el momento no existe ninguna resolución que impida su presencia en la casa. También trascendieron detalles sobre las negociaciones previas a su ingreso; según se contó, a la producción le llevó tiempo convencerla de sumarse al ciclo.

Una de las condiciones que habría planteado está relacionada con su madre, de 93 años y con delicado estado de salud. La actriz pidió que, ante cualquier situación que la involucre, se la informe de inmediato. De hecho, durante su ingreso al programa envió reiterados saludos a su madre; además, se indicó que el acuerdo con la producción sería permanecer en la casa durante un mes y luego evaluar cómo continúan los acontecimientos.