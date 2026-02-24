Sin margen de error, Boca debuta en Copa Argentina

La licitación de los micros, el primer tema del inicio del Concejo
Obligado a ganar, el Xeneize pone primera en el torneo federal con un once alternativo, donde buscará apagar el incendio
En una verdadera prueba de fuego, Boca Juniors se enfrentará esta noche desde las 21.15 a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy por los 32avos de final de la Copa Argentina. El encuentro se disputará en el estadio Padre Ernesto Martearena, en Salta, con arbitraje de Facundo Tello y transmisión de TyC Sports.
Con la obligación de ganar para calmar las aguas y recuperar confianza, los dirigidos por Claudio Úbeda ponen primera en el torneo federal más importante del país. Del otro lado estará el Lobo chivilcoyano, que milita en el Federal A y buscará dar el golpe para escribir una de las páginas más resonantes de su historia, ya que será su primera participación en este certamen, lo que significa a su vez, el partido más importante para la Institución.
El Xeneize llega con un presente irregular: acumula dos empates sin goles ante Platense y Racing Club, además de una derrota 2-1 frente a Vélez Sarsfield en Liniers. Resultados que encendieron cuestionamientos y obligan a una reacción inmediata en un certamen donde no hay margen de error.
En cuanto al equipo, el entrenador apostará por una formación con mayoría de habituales suplentes respecto al último compromiso en La Bombonera ante la Academia, priorizando la rotación y la competencia interna en medio de un calendario exigente. Entre las novedades se destaca la presencia de la flamante incorporación Adam Bareiro, quien ocupará el lugar del uruguayo Miguel Merentiel. En ofensiva estará acompañado por su compatriota Ángel Romero y Lucas Janson.
En la mitad de la cancha se perfila un tridente compuesto por Tomás Belmonte, Milton Delgado y Williams Alarcón. La defensa tendría a Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida, mientras que Leandro Brey reemplazará a Agustín Marchesín en el arco.
Así, con un equipo alternativo pero de jerarquía, Boca intentará reencontrarse con el triunfo frente a un rival dos categorías menor que no compite oficialmente desde mediados de noviembre y que buscará aprovechar cualquier distracción para dar la sorpresa.
Otra vez se desgarró Rojo y es baja en Racing
El Apertura sigue con otros cinco partidos
POR MES*
