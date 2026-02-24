El oficialismo deja al kirchnerismo sin lugar entre las autoridades del Senado

Aumenta la luz en La Plata: la Provincia aprobó el recálculo de la tarifa y los cambios en los subsidios
Le otorgó la vicepresidencia a una senadora del PJ disidente y referenciada en los gobernadores dialoguistas
La Libertad Avanza (LLA) cedió una de las vicepresidencias del Senado a los gobernadores peronistas aliados, dando así un fuerte golpe a la conducción del kirchnerismo en la Cámara alta, representada por José Mayas, cercano a la ex presidenta Cristina Kirchner.
El oficialismo decidió otorgarle la vicepresidencia del Senado a Carolina Moisés, referenciada en el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. Moisés es una de los tres senadores de Convicción Federal que estaban en crisis dentro del interbloque Populares (PJ) y que ayer confirmaron su salida de ese espacio. Los otros dos legisladores son el catamarqueño Guillermo Andrada, que responde al gobernador Raúl Jalil, y la tucumana Sandra Mendoza, alineada con Osvaldo Jaldo.
“No somos libertarios, no nos vamos con Milei y somos críticos de su plan económico. La conducción del Partido Justicialista nacional se dedicó a promover divisiones internas de manera irreversible, a sancionar y expulsar compañeros medidos en sus conductas sin objetividad, y son responsables también de los fracasos electorales”, señalaron al anunciar su salida, y reafirmaron “su identidad peronista, su rol opositor al Gobierno Nacional, su compromiso con el debate democrático, su defensa de los trabajadores y las provincias, y el objetivo es enriquecer el debate parlamentario, no anularlo”.
De esta manera, Moises quedó en el cargo que hasta diciembre ocupaba la kirchnerista Silvia Sapag.
La decisión fue anunciada por la titular del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich, quien propuso la reelección de Bartolomé Abdala como presidente provisional del Senado, durante la sesión de hoy.
