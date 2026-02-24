Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

Tras la salida de Marcelo Gallardo, quiénes podrían reemplazarlo y qué jugadores pueden irse

Tras la salida de Marcelo Gallardo, quiénes podrían reemplazarlo y qué jugadores pueden irse
24 de Febrero de 2026 | 19:22

Escuchar esta nota

Con Marcelo Gallardo fuera del banco, River tendrá el desafío de redefinir su política de armado de plantel en medio del mercado de pases 2026. 

Hay figuras que podrían recibir ofertas del exterior y evaluar su salida, y juveniles de las inferiores que empezaban a tener rodaje en Primera División ahora esperan saber si el proyecto los incluye o deben volver a Reserva. 

Entre las principales figuras que aparecen como candidatas a irse están el arquero Franco Armani, el defensor Paulo Díaz y el delantero Facundo Colidio.

Armani, que fue clave en la conquista de la histórica Copa Libertadores 2018, ya tiene casi 40 años y hace varios años que es cuestionado por el hincha. Díaz, por su parte, llega más de seis años en la institución y es fuente de duras críticas, por lo que podría buscar un cambio de aire en el próximo mercado de pases. Por último, Colidio tampoco conforma al hincha y no vería con malos ojos cambiar de club a mitad de año.

Ante el bajo nivel de las figuras por las que se gastó una verdadera fortuna, el próximo director técnico de River podría optar por darle rodaje a los juveniles, con el objetivo de darle un cambio de aire al equipo.

Los juveniles que ya tienen un buen recorrido en la primera de River son el defensor Lautaro Rivero y el mediocampista Santiago Lencina, mientras que el arquero Santiago Beltrán reemplazó muy bien a Armani en las primeras fechas.

Otros que buscarán consolidarse en los próximos meses son los delanteros Agustín Ruberto, Ian Subiabre y Joaquín Freitas.

La llegada de Stéfano Di Carlo a la presidencia de River trajo consigo una nueva política de negociaciones. Según anunció el máximo mandatario del club, los nuevos acuerdos tienen una composición distinta si se los compara con los de otras instituciones.

Esto se debe a que el fijo de remuneración de los nuevos contratos no excederá el 60% y el resto será por objetivos. Además, Di Carlo aclaró: “Los premios solo se afrontarán cuando haya resultados, no va a haber nada intermedio”.

Los nombres que suenan para reemplazar al Muñeco

Eduardo “Chacho” Coudet es el gran candidato para reemplazar a Gallardo en River. El DT tendrá este miércoles una reunión de emergencia como los dirigentes del Alavés de España, su actual equipo, lo que acrecienta los rumores sobre una posible salida.

Durante su carrera como entrenador, el “Chacho” ya dirigió en Rosario Central y en Racing, ganándose el cariño de los hinchas de ambos equipos y logrando objetivos muy importantes.

Con el equipo rosarino, si bien no salió campeón, peleó hasta el final el Campeonato de Primera División 2015, además de alcanzar los cuartos de final de la Copa Libertadores y la final de la Copa Argentina 2016. En Racing, por su parte se destacan las consagraciones en la Superliga 2019 y el Trofeo de Campeones de ese mismo año.

Sin embargo, el ex futbolista siempre aclaró que su gran sueño era dirigir en el “Millonario”, donde jugó en dos periodos entre 1999 y 2004.

Los otros nombres que se barajan para reemplazar a Gallardo son los de Hernán Crespo y el de Santiago Solari. Crespo actualmente es el director técnico del San Pablo de Brasil, mientras que Solari es el director de fútbol del Real Madrid de España. Si bien ambos están activos en sus respectivos clubes, su gran sueño es dirigir en el “Millonario”.

