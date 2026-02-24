El l imputado por el embiste fatal de Eugenia Carril fue trasladado a una cárcel y será sometido a pericias

Más gremios estatales bonaerenses reclaman que se convoque a paritarias en la Provincia
Hubo novedades en el caso por la muerte de la estudiante universitaria Eugenia Carril, luego de que la Justicia dispuso el traslado del único imputado a la Unidad Penitenciaria de Olmos, lugar donde permanecerá bajo encierro preventivo. En paralelo, la fiscalía a cargo de Fernando Padovan solicitó una serie de peritajes accidentológicos y mecánicos para determinar la dinámica exacta del impacto fatal ocurrido en la localidad de Villa Elvira. Hoy por la tarde, la familia, amigos y allegados encabezarán una marcha por el centro de La Plata para reclamar justicia.
Familiares y amigos convocaron para hoy a las 18 horas una marcha que comenzará en Plaza San Martín y desde allí se movilizarán caminando hasta la Fiscalía (7 y 57). Si bien en un principio estaba planificado concurrir a la Comisaría 9ª, donde permanecía detenido el único imputado antes de ser trasladado hacia la Alcaldía Roberto Pettinato de Olmos.
La movilización se da en medio del avance de la causa judicial y con el pedido de la familia de que el proceso se acelere y que el imputado llegue detenido al juicio. La madre de la joven ya había pedido justicia y manifestó el profundo dolor que atraviesan tras la tragedia.
El sospechoso, quien conducía la camioneta Chevrolet Meriva la noche de la tragedia, se entregó a las autoridades el pasado 15 de febrero luego de ausentarse de la escena del crimen. Días atrás, el Juzgado de Garantías rechazó el pedido de excarcelación interpuesto por su defensa técnica. Ante la firmeza de esta medida, el Servicio Penitenciario Bonaerense concretó el alojamiento del conductor en el complejo carcelario de Olmos.
Asimismo, se determinó que para los primeros días de marzo se lleven a cabo tareas periciales como análisis botánico de la vegetación del lugar y pericias toxicológicas del imputado.
