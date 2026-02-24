Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se define el Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de hoy

Deportes |Marzo arranca complicado para el fútbol argentino

El "Grupo de los 8" de la AFA: quiénes son los dirigentes con mayor poder que impulsaron el paro de fútbol

24 de Febrero de 2026 | 09:37

Escuchar esta nota

La estructura de poder dentro de la Asociación del Fútbol Argentino tiene hoy un núcleo reducido de dirigentes que concentran las decisiones más fuertes del fútbol argentino. En el centro de esa escena aparece Claudio Tapia, presidente de la entidad y principal articulador político del organismo. Con mandato consolidado y fuerte respaldo interno, es quien conduce la estrategia institucional, negocia con los clubes y mantiene el vínculo con los organismos internacionales.

A su lado se mueve Pablo Toviggino, tesorero y uno de los hombres de mayor influencia en el manejo administrativo y económico. Su rol excede lo formal y es señalado como pieza clave en la construcción de mayorías dentro del Comité Ejecutivo, además de ser uno de los voceros más firmes del oficialismo.

Otro dirigente con peso específico es Matías Tapia, presidente de Barracas Central. Su cercanía con la conducción y el crecimiento institucional de su club lo posicionan como una figura relevante dentro de la mesa chica que define buena parte del rumbo deportivo y político.

También integra ese grupo Cristian Malaspina, titular de Argentinos Juniors y directivo con presencia activa en las decisiones estratégicas. Con perfil ejecutivo y alineado al oficialismo, es uno de los dirigentes con mayor exposición pública en la defensa del modelo actual de gestión.

Desde el interior del país gana peso Gerardo Zamora, vinculado al crecimiento de Central Córdoba. El respaldo político y la infraestructura desarrollada en su provincia le otorgan influencia dentro del esquema federal que impulsa la AFA.

En la misma línea aparece Mario Leito, presidente de Atlético Tucumán, con trayectoria en la dirigencia y peso propio en las discusiones internas. Su participación suele ser determinante en votaciones sensibles del Comité Ejecutivo.

Otro actor relevante es Daniel Vila, cabeza de Independiente Rivadavia. Con experiencia empresarial y mediática, aporta un perfil distinto dentro de la estructura dirigencial y mantiene influencia en debates vinculados al negocio del fútbol.

Finalmente, el nombre de Víctor Stinfale, ligado a Deportivo Riestra, completa el grupo de dirigentes señalados como determinantes en la toma de decisiones. Aunque no siempre ocupa cargos formales de primera línea, su incidencia en el armado político es reconocida dentro del ambiente. Sergio Massa, expresidente de Tigre, también tiene importante peso por su llegada política.

