Tomás Etcheverry, campeón del ATP 500 de Río, festejará el trofeo con el Lobo en el Bosque

Tomás Etcheverry, campeón del ATP 500 de Río, festejará el trofeo con el Lobo en el Bosque
24 de Febrero de 2026 | 18:28

La consagración de Tomás Etcheverry en el ATP 500 de Río de Janeiro sigue generando repercusiones en La Plata y, en particular, en el mundo Gimnasia. El club albiazul volvió a destacar el logro del tenista de 26 años, reconocido hincha tripero, que obtuvo el primer título ATP de su carrera y atraviesa el mejor momento deportivo desde su irrupción en el circuito profesional.

Tras el histórico triunfo ante el chileno Alejandro Tabilo por 3-6, 7-6 (3) y 6-4 en la final disputada en Brasil, Etcheverry experimentó un fuerte salto en el ranking mundial: avanzó 18 posiciones y quedó ubicado en el puesto 33 del escalafón ATP, consolidándose como uno de los mejores tenistas argentinos del momento.

En ese contexto, el propio jugador confirmó que celebrará el título junto al público tripero. Etcheverry estará presente este miércoles en el estadio del Bosque, donde Gimnasia recibirá a Rosario Central desde las 17, en un reconocimiento especial que prepara la institución para homenajearlo ante los hinchas.

El platense, formado en la ciudad y con una reconocida identificación con el Lobo, vive días inolvidables tanto en lo deportivo como en lo personal. Su presencia en el Juan Carmelo Zerillo será una oportunidad para que los fanáticos albiazules celebren junto a uno de los deportistas más destacados surgidos de La Plata en los últimos años.

El platense Tomás Etcheverry recibió las felicitaciones de Novak Djokovic tras ganar su primer ATP
