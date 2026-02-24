Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |¿Y el polista?

Carpaccio, Bellini y sexo en un hotel de Punta del Este entre Pampita y un piloto

Carpaccio, Bellini y sexo en un hotel de Punta del Este entre Pampita y un piloto
24 de Febrero de 2026 | 20:21

Escuchar esta nota

 

¡Cómo está Cupido! ¡Cómo está la farándula argenitina! En "SQP", tiraron una versión ultra mega bomba, según la cual Pampita le habría sido infiel a su novio, el polista Martín Pepa, con un piloto de varias categorías de automovilismo.

La versión la contó el panelista Martín Salwe y fue respaldado por la conductora: "Me dice una relaciones públicas del hotel que es  verdad", le dijo ella.

Según Salwe, durante el verano, la modelo y conductora habría aprovechado su estadía en un exclusivo hotel de Punta del Este al que promocionó para divertirse.

"Pidió Carpaccio y Bellini a la habitación... Pampita compartió room service con Cochito López", tiró el panelista, generando la sorpresa del estudio.

Cochito López es hijo de Cocho López y también se dedica al automovilismo. Además, suele comentar en las transmisiones de la F1.

Ante este rumor, la modelo se comunicó urgente con Yanina Latorre para negar todo.

“Me empezó a llamar la gente y disculpen que no tenga la alegría de siempre pero vengo del velorio de un amigo mío”, comenzó diciendo. “Ustedes saben que soy la primera en salir a aclarar todo porque después lo levantan los portales y se agranda todo”, advirtió Carolina, que aclaró con quién pasó la estadía. “En el hotel estuve con mi hijo Benicio que se quedó todo el tiempo conmigo. No entiendo por qué inventan algo así… La verdad, horrible”, señaló la modelo.

“Llamen al hotel, que saben… Hay 80 personas, tengo mil fotos y videos con mi hijo. Dormí con mi hijo en una cama de dos plazas. No estoy pensando en nada más que estar con mi familia”, explicó Pampita. “Con Martín estuvimos juntos todo el verano. Alquilamos una casa en José Ignacio, con amigos”, sentenció.

Respecto a López, dijo: “No tengo de comunicación con esa persona. No hablo por teléfono ni por ningún lado”. “No sé qué es de su vida. No tengo idea. No es un amigo con el que yo hable ni con el que me comunique ni que comente cosas, ni nada. Absolutamente nada”.

“Estoy muy bien con mi novio. Y estuve con mi hijo los dos días porque Benjamín se vino a Argentina y era el único hijo que estaba en Uruguay. Salgo a aclarar porque no me gustan las mentiras, o que crezcan las mentiras”, cerró.

Viejos conocidos, donde hubo fuego cenizas quedan

No es la primera vez que los vinculan. En agosto del año pasado, cuando se había separado de Martín Pepa, también protagonizaron rumores de romance. En aquel momento, él sorprendió con su respuesta al ser consultado por la versión.
"Ella ya lo contó todo. ¿Por qué van a desconfiar de la palabra de ella? Si lo desmintió, hay que creerle. Digo lo mismo que dice ella, no voy a ponerme a decir algo diferente”, dijo, y reveló que la conocía por amigos en común. 

Cuando le consultaron directamente por Carolina, si alguna vez se habían visto en persona, contó y dejó en claro que no hubo nada entre ellos dos: “Sí, la conozco cara a cara. Tenemos amigos en común. Solo eso".
En ese entonces, trascendió que a raíz de esos encuentros cercanos, él habría quedado enganchado pero ella no. “Él quiso seguir el vínculo y Pampita lo descartó, dicen que él enojado empezó a contarlo”, revelaron en "Puro show".

