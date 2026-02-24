Conmoción en Hollywood: murió la hija de Martin Short a los 42 años

Gran conmoción atraviesa a Hollywood tras conocerse la muerte de la hija de Martin Short, Katherine Short, a los 42 años. Según confirmó el portal TMZ, habría sido un suicidio.

Personal policial se acercó a su vivienda esta tarde en Hollywood Hills, donde fue hallada sin vida. “Con profundo pesar, confirmamos el fallecimiento de Katherine Hartley Short. La familia Short está devastada por la pérdida y pide privacidad. Katherine era muy querida y será recordada por la luz y la alegría que trajo al mundo”, informaron fuentes cercanas.

La mujer era hija del reconocido actor y Nancy Dolman, quién falleció hace 16 años por un cáncer de ovarios. Katherine fue parte activa de organizaciones sin fines de lucro en cuestiones referidas a la salud mental.

A diferencia de Martin Short, su hija mayor se mantuvo fuera del foco público, habiéndo aparecido por última vez junto a su padre en enero de 2020.