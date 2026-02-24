Cómo es el proceso de reordenamiento y unificación docente que avanza en la Región por disposición de la Provincia

La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires puso en marcha el procedimiento de Reordenamiento y Unificación de cargos y horas, una iniciativa estratégica que busca mejorar la organización institucional, fortalecer la continuidad pedagógica y favorecer mejores condiciones de trabajo para las y los docentes, sin afectar derechos adquiridos.

En la Región la iniciativa por ahora tiene alcance en el municipio de Ensenada tras dos pruebas realizadas el año pasado en dos ciudades bonaerenses.

A partir de experiencias previas realizadas en dos regiones durante el ciclo lectivo 2025, en el presente ciclo lectivo, el procedimiento -que se enmarca en una nueva escala de intervención, ampliando el alcance de la propuesta y consolidando un modelo de gestión más integral- permite que las educadoras y los educadores del Nivel Primario (Educación Física, Educación Artística y Lengua Extranjera) y del Nivel Secundario (Secundarias Orientadas, Técnicas, Agrarias y Especializadas en Arte) puedan unificar su carga horaria laboral en un mismo establecimiento cuando se genera una vacante por jubilación, renuncia u otras causas.

Mediante una plataforma digital que opera en tiempo real, cada institución comunica de manera inmediata las vacantes que se generan, lo que permite que el personal titular y provisional de la propia escuela pueda cubrirlas, siempre que cuente con la misma carga horaria en otro establecimiento del distrito y con el título habilitante correspondiente, favoreciendo así la unificación de la carga horaria docente.

Este sistema asegura transparencia y agilidad, con validaciones que se realizan en un circuito digital que involucra a equipos directivos, inspectoras e inspectores, secretarias y secretarios de asuntos docentes y tribunales de clasificación descentralizados.

Esta política no sólo ordena la tarea docente, sino que es fundamental para fortalecer la continuidad pedagógica y el acompañamiento de las trayectorias educativas de las y los estudiantes.

Avanzar progresivamente en reducir la fragmentación del trabajo docente en múltiples instituciones, favorece el desarrollo del saber profesional y consolida los vínculos en la escuela y su comunidad, pilares imprescindibles para garantizar el derecho a la educación.

La implementación de esta etapa alcanza a distritos tales como Almirante Brown - Avellaneda - Bahía Blanca - Carmen de Areco - Chascomús - Colón - Coronel Suárez - Ensenada - General Rodríguez - José C. Paz - Junín - La Matanza - Lobos - Malvinas Argentinas - Mar Chiquita - Merlo - Moreno - Necochea - Olavarría - Partido de la Costa - Pehuajó - Pergamino - Pilar - Quilmes - Rojas - Salto - San Antonio de Areco - San Fernando - San Miguel - San Pedro - Trenque Lauquen - Tres Arroyos - Tres de Febrero.

Durante febrero, continúan las reuniones territoriales y mesas de trabajo con inspectoras e inspectores y equipos de conducción para coordinar la implementación de esta medida.

Con esta acción, la Provincia de Buenos Aires reafirma que el futuro de la educación depende de decisiones planificadas que protejan lo común y valoren el esfuerzo cotidiano de la docencia bonaerense.

Al respecto, la directora general de Educación Bonaerense, la Dra. Flavia Terigi, afirmó que se trata de intervenir mejorando condiciones institucionales para enseñar y aprender. Es decir, una nueva escala de intervención cercana a las prácticas, orientada a resolver problemas de organización institucional y garantizar que las escuelas mejoren cada día.