Cómo es el proceso de reordenamiento y unificación docente que avanza en la Región por disposición de la Provincia

Aumenta la luz en La Plata: la Provincia aprobó el recálculo de la tarifa y los cambios en los subsidios
Aumenta la luz en La Plata: la Provincia aprobó el recálculo de la tarifa y los cambios en los subsidios
El "Grupo de los 8" de la AFA: quiénes son los dirigentes con mayor poder que impulsaron el paro de fútbol
Al igual que los docentes, los judiciales también van al paro en rechazo a la oferta salarial de la Provincia
La tormenta fuerte llegó de madrugada a La Plata pero se espera más lluvia este martes: cómo sigue el tiempo
VIDEO.- Denuncian graves filtraciones y áreas inundadas en secundaria de La Plata a una semana de la vuelta a clases
Por una saga de violencia sexual y física, recibió 18 años de cárcel
VIDEO.- Del Congo a La Plata: quién es Jenny Mavinga, una de las participantes de GH Generación Dorada
Qué dicen los medios españoles ante el posible romance del Rey Felipe y Juliana Awada
Paso a paso, cómo inscribirse a las becas de la UNLP: las 10 opciones y requisitos
Se viene una alineación planetaria y podrá observarse desde La Plata: cuándo, el mejor horario y cómo cuidar la visión
De Sampaoli a Holan: uno por uno, los nombres que suenan en River para reemplazar a Gallardo
Apple le hizo un guiño a Gimnasia y Estudiantes al lanzar una gran actualización en Apple Sports
Milei encabezaba la primera reunión de Gabinete con la atención puesta en la agenda en el Congreso
Preocupa la gripe aviar: detectan un caso a 80 kilómetros de La Plata y suspenden exportaciones
“Mamá, papá... soy therian”: expertos platenses analizan la tendencia
VIDEO. Una de sus novias, la clave de la muerte del jefe narco mexicano
Profundo pesar por la muerte de un estudiante de la Facultad de Periodismo de la UNLP
Aumentan los peajes de autopistas y rutas nacionales: los nuevos valores
Cómo sigue la paritaria con los estatales tras el nuevo pedido de convocatoria “urgente” a la Provincia
Giro en una causa sensible: liberan a los padres de una bebé fallecida, pero siguen imputados
Investigadores locales anticipan cuándo será el lanzamiento de Atenea
Ecuatorianos en La Plata: una comunidad que continúa creciendo
“Olor penetrante y aire irrespirable”: quejas por emanaciones en la Región
Quién era Oscar Pedrosa, el dirigente de la UTA La Plata que murió a los 69 años
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires puso en marcha el procedimiento de Reordenamiento y Unificación de cargos y horas, una iniciativa estratégica que busca mejorar la organización institucional, fortalecer la continuidad pedagógica y favorecer mejores condiciones de trabajo para las y los docentes, sin afectar derechos adquiridos.
En la Región la iniciativa por ahora tiene alcance en el municipio de Ensenada tras dos pruebas realizadas el año pasado en dos ciudades bonaerenses.
A partir de experiencias previas realizadas en dos regiones durante el ciclo lectivo 2025, en el presente ciclo lectivo, el procedimiento -que se enmarca en una nueva escala de intervención, ampliando el alcance de la propuesta y consolidando un modelo de gestión más integral- permite que las educadoras y los educadores del Nivel Primario (Educación Física, Educación Artística y Lengua Extranjera) y del Nivel Secundario (Secundarias Orientadas, Técnicas, Agrarias y Especializadas en Arte) puedan unificar su carga horaria laboral en un mismo establecimiento cuando se genera una vacante por jubilación, renuncia u otras causas.
Mediante una plataforma digital que opera en tiempo real, cada institución comunica de manera inmediata las vacantes que se generan, lo que permite que el personal titular y provisional de la propia escuela pueda cubrirlas, siempre que cuente con la misma carga horaria en otro establecimiento del distrito y con el título habilitante correspondiente, favoreciendo así la unificación de la carga horaria docente.
Este sistema asegura transparencia y agilidad, con validaciones que se realizan en un circuito digital que involucra a equipos directivos, inspectoras e inspectores, secretarias y secretarios de asuntos docentes y tribunales de clasificación descentralizados.
Esta política no sólo ordena la tarea docente, sino que es fundamental para fortalecer la continuidad pedagógica y el acompañamiento de las trayectorias educativas de las y los estudiantes.
LE PUEDE INTERESAR
Paso a paso, cómo inscribirse a las becas de la UNLP: las 10 opciones y requisitos
Avanzar progresivamente en reducir la fragmentación del trabajo docente en múltiples instituciones, favorece el desarrollo del saber profesional y consolida los vínculos en la escuela y su comunidad, pilares imprescindibles para garantizar el derecho a la educación.
La implementación de esta etapa alcanza a distritos tales como Almirante Brown - Avellaneda - Bahía Blanca - Carmen de Areco - Chascomús - Colón - Coronel Suárez - Ensenada - General Rodríguez - José C. Paz - Junín - La Matanza - Lobos - Malvinas Argentinas - Mar Chiquita - Merlo - Moreno - Necochea - Olavarría - Partido de la Costa - Pehuajó - Pergamino - Pilar - Quilmes - Rojas - Salto - San Antonio de Areco - San Fernando - San Miguel - San Pedro - Trenque Lauquen - Tres Arroyos - Tres de Febrero.
Durante febrero, continúan las reuniones territoriales y mesas de trabajo con inspectoras e inspectores y equipos de conducción para coordinar la implementación de esta medida.
Con esta acción, la Provincia de Buenos Aires reafirma que el futuro de la educación depende de decisiones planificadas que protejan lo común y valoren el esfuerzo cotidiano de la docencia bonaerense.
Al respecto, la directora general de Educación Bonaerense, la Dra. Flavia Terigi, afirmó que se trata de intervenir mejorando condiciones institucionales para enseñar y aprender. Es decir, una nueva escala de intervención cercana a las prácticas, orientada a resolver problemas de organización institucional y garantizar que las escuelas mejoren cada día.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí