Deportes |FUE 1-0 EN EL ESTADIO GUILLERMO LAZA

Con un jugador menos, Barracas borró a Riestra

Con un jugador menos, Barracas borró a Riestra

Nicolás Blandi fue el héroe de Barracas Central / fotobaires

25 de Noviembre de 2025 | 02:54
Edición impresa

En un partido caliente, Barracas Central derrotó 1-0 a Deportivo Riestra como visitante y avanzó a los cuartos de final del Clausura, gracias al tanto de Nicolás Blandi. Con un jugador menos, por la expulsión de Iván Guaraz, el Guapo sacó pecho y se terminó quedando con la clasificación en el segundo tiempo del alargue.

En el primer tiempo, el “Malevo” y el “Guapo” no se sacaron ventajas en un encuentro muy chato y de pocas emociones. Además, ambos equipos no pudieron hilvanar una serie de pases ni generar ocasiones claras de gol que inquieten a los arqueros Marcelo Miño e Ignacio Arce.

En el complemento, con sus características jugadas preparadas, Deportivo Riestra fue más que Barracas Central e inquietó el arco del arquero Marcelo Miño mientras que el “Guapo” resistió e intentó salir de contragolpe con Ignacio Tapia y Javier Ruíz.

Esto se profundizó a los 38 minutos cuando el joven Guaraz vio la tarjeta roja y se fue expulsado por unviolento codazo sobre el mediocampista local Jonatan Goitia.

Ya en el tiempo extra, el cansancio se apoderó de Deportivo Riestra y se empezó a fundir físicamente. En paralelo, Barracas Central resistía y apostaba al contragolpe, metodología que lo llevó al gol. Para colmo, Riestra perdió a Arce por un lesión, luego de un choque con Bruera que terminaba en gol del Guapo. Sin embargo, Nicolás Ramírez cobró falta en ataque, mientras que el arquero del Malevo tuvo que abandonar la cancha entre lágrimas, ya que sufrió una luxofractura del dedo índice y estaría cerca de tres meses fuera de las canchas.

A los 10 minutos del complemento del tiempo extra, el mediocampista Tomás Porra recibió la pelota en tres cuartos de campo rival, avanzó de derecha a izquierda sin marca y, en el borde del área chica ante el achique del arquero Nahuel Manganelli, se la picó y el experimentado Blandi la empujó abajo del arco, poniendo el 1-0 definitivo

Con este resultado, el equipo de Rubén Darío Insua clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura frente a uno de los equipos revelación del certamen. Por su parte, Deportivo Riestra cierra un año histórico para el club en el que terminó clasificando a la Copa Sudamericana, lo que será su primera experiencia en una competición internacional.

 

