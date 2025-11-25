Vence el Inmobiliario con la cuota “adicional”

La Provincia, a través de ARBA, informó que mañana vencerá la última cuota del Impuesto Inmobiliario Urbano Edificado, al tiempo que explicó quiénes deben pagar el polémico “adicional”.

Los contribuyentes que estén al día y tengan adherido el impuesto al débito automático conservarán la bonificación de hasta el 10%, beneficio que también se mantiene para quienes realizaron el pago anual y les corresponda abonar el monto adicional.

El organismo provincial recordó que el monto adicional del Inmobiliario se aplica en el marco de la Ley Impositiva 2024 (Nº 15.479), prorrogada para el ejercicio vigente. “Se trata de un concepto focalizado, destinado exclusivamente a los inmuebles de mayor valuación, y que se liquida junto con la última cuota del tributo”, según indicaron.

Según lo establecido por la normativa, el adicional corresponde sólo cuando la base imponible del inmueble supera los $31.465.000. De este modo, la medida, aseguran, impacta en un universo reducido de partidas, sin afectar a la mayoría de los hogares de la Provincia.

De acuerdo con los datos de ARBA, el adicional en Urbano Edificado alcanza al 8% de las 5.335.124 partidas registradas. El organismo también señaló que el monto adicional tiene un límite máximo del 20% sobre el impuesto anual determinado.

Días atrás, este diario publicó quejas de los contribuyentes bonaerenses por el cobro de la “quinta” cuota de los impuestos Inmobiliario Urbano y Rural de ARBA.