Entre lágrimas, Marcelo Tinelli agradeció el apoyo de sus seguidores

En medio de un complejo panorama familiar, Marcelo Tinelli decidió abrirse a sus seguidores y compartir un mensaje de agradecimiento a quienes lo acompañan desde hace años.

Recordemos que, la familia del conductor atraviesa tensiones internas que se reflejaron en los medios y él recurrió a sus redes sociales para expresar su gratitud frente al apoyo que recibe constantemente.

"Gracias a todos los que me han apoyado y han apoyado a mi familia en todo este momento", subió Tinelli, resaltando la importancia de cada mensaje de afecto que recibe.

En su descargo, el conductor explicó que este respaldo no solo lo fortalece a él, sino que también llega a cada miembro de su familia, especialmente en medio de las críticas que surgieron por parte de personas que trabajaron con él durante años, como Mariano Iúdica.

Finalmente, entre lágrimas, el conductor profundizó en sus emociones el impacto del acompañamiento recibido: "Gracias de corazón. No saben el amor impresionante que llega, no entra en mi corazón, es increíble. Lo sentimos todos". Así, Tinelli intentó mostrar cómo el cariño de sus seguidores se convirtió en un verdadero apoyo frente a la exposición pública de los conflictos y tensiones familiares.