Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea

Política y Economía |El mercado, sin actividad local

Volvió a caer el riesgo país por suba de bonos

El índice Morgan perforó los 650 puntos. En cambio, resultados mixtos en las acciones argentinas en Wall Street

Volvió a caer el riesgo país por suba de bonos
25 de Noviembre de 2025 | 03:21
Edición impresa

A pesar del feriado del Día de la Soberanía Nacional en Argentina, los bonos locales que cotizan en Wall Street cotizaron al alza, lo que generó la caída del riesgo país, que cerró por debajo de las 650 unidades.

A pesar de que no hubo actividad en los mercados locales, debido al fin de semana largo que comenzó desde el jueves, los bonos soberanos que cotizan en la Bolsa de Wall Street se ubicaron en terreno positivo.

Esto llevó a la caída del indicador que elabora JP Morgan, que determina si el país tiene o no la posibilidad de volver a los mercados voluntarios de deuda.

Así, el riesgo país retrocedió 16 puntos y cerró ayer en 635 unidades. Esto significó una caída del 2,5% contra el viernes (cuando estaba en los 651 puntos).

Hasta ahora, el valor más bajo se registró en enero de este año, cuando el indicador quedó cerca de los 560 puntos básicos.

La nueva baja del indicador se encuentra en línea con los dichos del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre un supuesto REPO -préstamo corto- por US$5.000 millones. Esta ayuda iría destinada al pago de vencimientos que enfrenta el Gobierno en enero, por US$4.000 millones.

LE PUEDE INTERESAR

La morosidad en las familias, “en el porcentaje más alto en 15 años”

LE PUEDE INTERESAR

Reforma laboral: en la búsqueda del blanqueo

Según lo trascendido por el periódico The Wall Street Journal, los bancos internacionales habrían suspendido el crédito por US$20.000 millones.

Esto, según Caputo, se dio porque los mercados “reaccionaron muy favorablemente” luego de las elecciones legislativas de octubre.

La victoria de La Libertad Avanza trajo consigo calma en los mercados. “Nos parece que es mejor señal poder hacer lo que estábamos considerando, sin esa ayuda adicional”, sostuvo el funcionario.

Contrario a los bonos, las acciones de las empresas que cotizan la Bolsa estadounidense operaron con resultados mixtos.

En terreno positivo, las subas estuvieron lideradas por Mercado Libre (2,9%) y Edenor (2,7%). Mientras que IRSA (-2,9%) y Ternium (-1,5%) encabezaron los “rojos” de los ADRs argentinos.

La última semana de noviembre tiene varios factores interesantes, tanto en el plano interno como en el internacional, entre los que sobresalen la licitación de títulos públicos con vencimientos por $14,5 billones, la presentación de resultados trimestrales de las principales compañías cotizantes en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la difusión en Estados Unidos del Índice de Precios del Productor (IPP).

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“No quiero acusar a un perejil", dijo el cuñado de la psiquiatra asesinada en City Bell

En fotos | La Plata y un sábado a todo ritmo en el cierre de la Semana de la Música que tuvo miles de asistentes

Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad

Toviggino redobla su furia contra Estudiantes y Verón: "Qué 2026 nos espera" y "boina multicolor"

Ducatenzeiler internado : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
+ Leidas

El Gimnasia de los milagros, a Cuartos

Sigue el escándalo: ¿Una falsificación para sancionar a Estudiantes?

Estudiantes en medio del debate nacional sobre la AFA tras el pasillo de espaldas al Central "campeón"

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

Gimnasia está creciendo y nadie sabe dónde llegará

El polémico Barracas, su próximo rival

El borrador para jugar ante Central Córdoba

El 70 % del agua bonaerense tiene arsénico
Últimas noticias de Política y Economía

Sileoni deja Educación: lo reemplazará Flavia Terigi

Milei, con las FF. AA. y recibe al canciller de Israel

Presupuesto y reformas: Santilli reanuda diálogo con gobernadores

Pesar por Juan José Mussi, un histórico del PJ e intendente de Berazategui
Policiales
Cifras de 2025 en rojo: un año con alta tasa de mortalidad vial
Un matrimonio vivió una noche de terror junto a sus cinco hijos
Rechazaron la detención de la ex jueza Makintach
Un día más sin respuestas por el crimen de la psiquiatra en City Bell
“Policía hot”: piden investigar presunta red de prostitución
Espectáculos
El universo Kirlian tiene su película
Un gigante del reggae: a los 81 años murió Jimmy Cliff, pionero del género
La Fiesta Provincial del Teatro llega a la Ciudad con 20 funciones gratis
Gime Accardi, ¿confirmó su romance con Seven?
Otra vez La China Suárez suspendió una entrevista: ¿qué pasó?
Información General
Finde XL explosivo: turismo en alza y gasto récord
Alerta amarilla por fuertes vientos en la Provincia
Mar del Plata pondrá multas por fumar en sus playas
Alerta en Entre Ríos por posible exposición de pasajeros al sarampión
Tráfico y demoras en Ruta 2 tras el fin de semana largo
Deportes
El Gimnasia de los milagros, a Cuartos
Gimnasia está creciendo y nadie sabe dónde llegará
El polémico Barracas, su próximo rival
Gimnasia alcanzó su cuarto triunfo al hilo
Cuatro listas en juego: cómo están integradas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla