Volvió a caer el riesgo país por suba de bonos

Sigue el escándalo: ¿Una falsificación para sancionar a Estudiantes?
Cifras de 2025 en rojo: un año con alta tasa de mortalidad vial
De La Plata a las Malvinas: la primera botánica en viajar a las Islas
En el último latido: Racing eliminó a River con un gol agónico
Presupuesto y reformas: Santilli reanuda diálogo con gobernadores
Pesar por Juan José Mussi, un histórico del PJ e intendente de Berazategui
La condena a Cristina: fiscalía tendría en la mira el edificio de San José 1111
La morosidad en las familias, “en el porcentaje más alto en 15 años”
Críticas en Arquitectura al Plan de Ordenamiento Territorial en La Plata
Misa mensual “por los enfermos” en la Parroquia Nuestra Sra. de Pompeya
Jornada gratuita en el Colegio de Médicos sobre tumores cutáneos
Crece la incertidumbre y las quejas por el cierre del paso nivel de 1 y 38
Un matrimonio vivió una noche de terror junto a sus cinco hijos
Un día más sin respuestas por el crimen de la psiquiatra en City Bell
“Policía hot”: piden investigar presunta red de prostitución
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El índice Morgan perforó los 650 puntos. En cambio, resultados mixtos en las acciones argentinas en Wall Street
A pesar del feriado del Día de la Soberanía Nacional en Argentina, los bonos locales que cotizan en Wall Street cotizaron al alza, lo que generó la caída del riesgo país, que cerró por debajo de las 650 unidades.
A pesar de que no hubo actividad en los mercados locales, debido al fin de semana largo que comenzó desde el jueves, los bonos soberanos que cotizan en la Bolsa de Wall Street se ubicaron en terreno positivo.
Esto llevó a la caída del indicador que elabora JP Morgan, que determina si el país tiene o no la posibilidad de volver a los mercados voluntarios de deuda.
Así, el riesgo país retrocedió 16 puntos y cerró ayer en 635 unidades. Esto significó una caída del 2,5% contra el viernes (cuando estaba en los 651 puntos).
Hasta ahora, el valor más bajo se registró en enero de este año, cuando el indicador quedó cerca de los 560 puntos básicos.
La nueva baja del indicador se encuentra en línea con los dichos del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre un supuesto REPO -préstamo corto- por US$5.000 millones. Esta ayuda iría destinada al pago de vencimientos que enfrenta el Gobierno en enero, por US$4.000 millones.
LE PUEDE INTERESAR
La morosidad en las familias, “en el porcentaje más alto en 15 años”
LE PUEDE INTERESAR
Reforma laboral: en la búsqueda del blanqueo
Según lo trascendido por el periódico The Wall Street Journal, los bancos internacionales habrían suspendido el crédito por US$20.000 millones.
Esto, según Caputo, se dio porque los mercados “reaccionaron muy favorablemente” luego de las elecciones legislativas de octubre.
La victoria de La Libertad Avanza trajo consigo calma en los mercados. “Nos parece que es mejor señal poder hacer lo que estábamos considerando, sin esa ayuda adicional”, sostuvo el funcionario.
Contrario a los bonos, las acciones de las empresas que cotizan la Bolsa estadounidense operaron con resultados mixtos.
En terreno positivo, las subas estuvieron lideradas por Mercado Libre (2,9%) y Edenor (2,7%). Mientras que IRSA (-2,9%) y Ternium (-1,5%) encabezaron los “rojos” de los ADRs argentinos.
La última semana de noviembre tiene varios factores interesantes, tanto en el plano interno como en el internacional, entre los que sobresalen la licitación de títulos públicos con vencimientos por $14,5 billones, la presentación de resultados trimestrales de las principales compañías cotizantes en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la difusión en Estados Unidos del Índice de Precios del Productor (IPP).
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí