Barcelona visita al Chelsea de Enzo, en lo más destacado de la Champions

Sigue el escándalo: ¿Una falsificación para sancionar a Estudiantes?
Cifras de 2025 en rojo: un año con alta tasa de mortalidad vial
De La Plata a las Malvinas: la primera botánica en viajar a las Islas
En el último latido: Racing eliminó a River con un gol agónico
Presupuesto y reformas: Santilli reanuda diálogo con gobernadores
Pesar por Juan José Mussi, un histórico del PJ e intendente de Berazategui
La condena a Cristina: fiscalía tendría en la mira el edificio de San José 1111
La morosidad en las familias, “en el porcentaje más alto en 15 años”
Críticas en Arquitectura al Plan de Ordenamiento Territorial en La Plata
Misa mensual “por los enfermos” en la Parroquia Nuestra Sra. de Pompeya
Jornada gratuita en el Colegio de Médicos sobre tumores cutáneos
Crece la incertidumbre y las quejas por el cierre del paso nivel de 1 y 38
Un matrimonio vivió una noche de terror junto a sus cinco hijos
Un día más sin respuestas por el crimen de la psiquiatra en City Bell
“Policía hot”: piden investigar presunta red de prostitución
Hoy comienza la quinta fecha de la fase regular de la Champions League, donde se destaca el partido que vana a disputar Chelsea ante Barcelona en Londres, a partir de las 17. Enzo Fernández va a ser titular en el conjunto inglés.
Ambos equipos se encuentran en repechaje con 7 puntos y a falta de tres jornadas, este partido podría ser clave para el futuro. Sin dudas, tanto Chelsea como Barcelona se encuentran en un buen momento, luego de encaminar algunas victorias en sus respectivas ligas.
Otro de los duelos destacados va a ser el de Manchester City ante Bayer Leverkusen, en Inglaterra. El equipo de Guardiola viene de perder en la Premier, pero transita un buen andar en la Champions, ya que se encuentra en zona de clasificación directa a los octavos de final por estar en el cuarto lugar. Distinta es la situación del elenco alemán, que mantiene un andar irregular y se encuentra en zona de repechaje, con 5 puntos. El duelo va a tener inicio a las 17. A la misma hora, el Marsella de Rulli recibe a Newcastle y el Villarreal de Foyth, visita al duro Borussi Dortmund. Tanto el elenco francés como el español, están fuera de todo por el momento.
Completan la jornada los siguientes duelos: a las 14:45, Ajax-Benfica y Galatasaray-Union St. Gilloise, mientras que a las 17 juegan Bodo Glimt-Juventus, Slavia Praga-Athlétic Bilbao y Napoli-Qarabag Agdam.
