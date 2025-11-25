Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea

Política y Economía |Cambios en el gabinete provincial

Sileoni deja Educación: lo reemplazará Flavia Terigi

El funcionario renunció por “motivos personales” y dijo que acompañará a Kicillof “desde otros espacios”. La Legislatura debe tratar el pliego de la nueva designada

Sileoni deja Educación: lo reemplazará Flavia Terigi

Alberto Sileoni

25 de Noviembre de 2025 | 03:28
Edición impresa

El director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires (DGCyE), Alberto Sileoni, dejará su cargo esta semana “por razones personales” y su lugar será reemplazado por Flavia Terigi, rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, cuyo pliego debe ser tratado y aprobado por la Legislatura bonaerense. La propuesta con la designación será enviada mañana por el gobernador, Axel Kicillof, de acuerdo al comunicado oficial que confirmó la salida del titular de la DGCyE.

En ese documento se resalta que Sileoni agradeció al Gobernador “la oportunidad y el honor que me ha conferido de estar al frente del sistema educativo bonaerense, así como también la decisión de ubicar a la educación en el centro de su gestión de gobierno”, a la par que afirmó que seguirá acompañando a Kicillof desde otros espacios.

De acuerdo al texto que difundió la Provincia, el funcionario saliente se mostró “orgulloso” de las personas que conforman el sistema educativo bonaerense, entre las que destacó a estudiantes, docentes, auxiliares, cooperadoras, funcionarios, organizaciones gremiales y familias.

Además, enumeró las “transformaciones curriculares, presencia territorial, cercanía con las escuelas y desarrollo de la infraestructura” como “algunas de las prioridades en estos años de trabajo”.

Antes de desembarcar en la cartera educativa bonaerense el 29 de diciembre de 2021 -cuando reemplazó a Agustina Vila-, Sileoni se desempeñó primero como secretario y luego como ministro de Educación nacional, en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Durante su gestión en la Provincia, se puso al frente de la reforma del régimen académico en la escuela secundaria, que entre sus cambios más significativos incluye la acreditación por materias, eliminando la repitencia por año completo.

La iniciativa -que rige desde este ciclo lectivo- contempla además otros aspectos, como la renovación de los diseños curriculares, la vuelta a la nota numérica y la titularización de directivos para favorecer la estabilidad en sus cargos. Sin embargo, fue la decisión de reemplazar la repitencia anual por un sistema de recursada por materia la que avivó el debate durante el paso de Sileoni por Educación.

Además, estuvo en el centro de la polémica cuando salió a la luz la distribución en colegios de novelas con un supuesto contenido sexual y/o pornográfico.

Incluso, una fundación llegó a denunciar penalmente al entonces titular de Educación, más allá de que la Provincia aclaró que los libros fueron repartidos en escuelas secundarias y de adultos para ser leídos “con acompañamiento docente”. Además, se explicó que los textos no eran de lectura obligatoria ni estaban incluidos en un programa de Educación Sexual Integral (ESI).

El perfil de la reemplazante

Tras la renuncia de Sileoni, como se dijo, la Provincia eligió para ocupar su lugar a Flavia Terigi, pedagoga recibida en la Universidad de Buenos Aires (UBA), magíster de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), doctora en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y docente de Enseñanza Primaria.

Además, desde agosto de 2022 ejerce como rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS); es profesora titular regular de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA e integra el Consejo Nacional de la Calidad de la Educación.

Según trascendió, Terigi informó al Consejo Superior de la UNGS que se apartará temporalmente del cargo como rectora para asumir en el gabinete de Kicillof.

Cabe resaltar, por último, que la futura funcionaria bonaerense tuvo un alto perfil durante el conflicto universitario con el gobierno de Javier Milei, cuando se sumó a las protestas federales para reclamar más presupuesto para las casas de altos estudios de todo el país.

 

Multimedia

Alberto Sileoni

Flavia Terigi

Sileoni deja Educación: lo reemplazará Flavia Terigi
