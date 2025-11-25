Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea

Política y Economía |El objetivo será "reforzar las fronteras" y estará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad

Anuncian la creación de la Policía Migratoria

Anuncian la creación de la Policía Migratoria
25 de Noviembre de 2025 | 03:14
El Gobierno anunciará hoy la creación de la Policía Migratoria. Contemplada en la Ley de Migraciones, la nueva fuerza reemplazaría a la Gendarmería en la cobertura del control fronterizo y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en aeropuertos.

La presentación de la llamada Agencia Nacional de Migraciones (ANM) se hará a las 14:45 y estará encabezada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acompañada por Alejandra Monteoliva, quien la sucederá en el cargo.

En el acto, que tendrá lugar en la Oficina Nacional de Migraciones, se detallarán “funciones, capacidades operativas y el proceso de integración al Ministerio de Seguridad Nacional, junto con los avances en modernización, fiscalización, ciudadanía y trabajo coordinado con las fuerzas federales”, de acuerdo a lo que informó el Ministerio de Seguridad en un comunicado.

“Hace falta profesionalizar Migraciones”, sostuvieron fuentes del Gobierno en la previa de la presentación, y advirtieron que el objetivo es “reforzar las fronteras”.

Cerca de Bullrich, explicaron que “la ANM tendrá una mirada especial respecto de la seguridad. Será un modelo como los es el Homeland Security de los Estados Unidos con su Border Patrol (Patrulla Fronteriza) y la TSA [Transportation Security Administration, la fuerza que se encarga del control en los aeropuertos]”. Y agregaron: “Trabajamos en una fuerza civil-policial que opere en todos los pasos fronterizos de la Argentina, que ordene y tenga un buen registro de las personas con antecedentes”.

Se anticipó también que la nueva Policía Migratoria, cuya creación tiene base en un proyecto del diputado Gerardo Milman, será “un modelo de fusión”, con civiles y uniformados de las ya existentes fuerzas federales.

