Presupuesto y reformas: Santilli reanuda diálogo con gobernadores

El ministro del Interior, Diego Santilli, iniciará este mediodía una nueva semana de reuniones con gobernadores y se acerca así al cierre de la primera ronda de encuentros con los 20 mandatarios provinciales que firmaron el Pacto de Mayo para lograr consensos por el Presupuesto 2026 y futuras reformas.
El funcionario viajará mañana a Misiones para reunirse con el gobernador Hugo Passalaqcua, quien junto a su jefe político, Carlos Rovira, controla un bloque de cuatro diputados y dos senadores que la gestión libertaria busca tener de su lado a la hora de tratar los proyectos clave en las sesiones extraordinarias.
Según fuentes oficiales, el encuentro está previsto a las 12 y Passalacqua recibirá a Santilli junto al gabinete provincial.
Santilli viene escuchando los pedidos de los mandatarios provinciales en el marco de estas negociaciones en las que promete respuestas a cambio de apoyo legislativo.
En paralelo, también busca seguir debilitando los bloques peronistas ya que algunos gobernadores de ese espacio podrían conformar bancadas aparte.
El pasado viernes, el ministro del Interior se entrevistó con Gerardo Zamora en Santiago del Estero y recibió su predisposición para respaldar la aprobación del Presupuesto 2026, aunque el mandamás provincial no se privó de elevar algunos reclamos vinculados a fondos.
Para esta semana, Santilli tiene en mente la idea de sumar un intercambio con el jujeño Carlos Sadir y podría convocar a algún otro representante de las provincias a Casa Rosada, supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales.
Una vez concluido el diálogo con los aliados que acompañaron el Pacto de Mayo, la idea del exlegislador del PRO es evaluar los pasos a seguir con los cuatro gobernadores peronistas, Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).
Aún resta establecer contacto con Claudio Vidal (Santa Cruz), Gustavo Valdés (Corrientes), Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Poggi (San Luis), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes) y Jorge Macri (CABA).
El Gobierno quiere tratar en las sesiones extraordinarias el Presupuesto yalgunas de las reformas que propone.
