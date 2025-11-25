Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Reunión en Diputados

Financiamiento bonaerense: un nuevo intento

El oficialismo buscaría darle despacho esta tarde para ya mañana tratarlo en el recinto con las otras leyes. Siguen las negociaciones

Financiamiento bonaerense: un nuevo intento

Esperan avanzar con las leyes económicas esta semana /archivo

25 de Noviembre de 2025 | 03:23
Edición impresa

El gobierno de Axel Kicillof iniciará este martes una semana clave para el Presupuesto Bonaerense 2026, la Ley Impositiva y el Financiamiento. Si bien las tres leyes son importantes, el foco del oficialismo bonaerense está puesto en lograr la autorización para tomar deuda por hasta 3.034 millones de dólares, que requiere los dos tercios de los votos. El tema que recién hoy se vuelve a tratar en la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados ya que la semana no pasó. De todos modos, la intención es aprobar el paquete de proyectos en la Legislatura bonaerense mañana miércoles, en ambas cámaras.

La última vez que Kicillof contó con Presupuesto aprobado por la Legislatura fue en 2023, tras lo cual siempre fue prorrogado por la falta de acuerdo entre La Campora y el mandatario provincial. En ese marco, las tratativas que encaran los alfiles del gobernador se encontrarían más encaminadas con la oposición que con el kirchnerismo duro.

El gobierno garantizó un monto a los municipios que se incluye en el pedido de endeudamiento.

Era reclamado por los intendentes de la oposición, y del peronismo también.

 

