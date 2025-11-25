Financiamiento bonaerense: un nuevo intento

El gobierno de Axel Kicillof iniciará este martes una semana clave para el Presupuesto Bonaerense 2026, la Ley Impositiva y el Financiamiento. Si bien las tres leyes son importantes, el foco del oficialismo bonaerense está puesto en lograr la autorización para tomar deuda por hasta 3.034 millones de dólares, que requiere los dos tercios de los votos. El tema que recién hoy se vuelve a tratar en la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados ya que la semana no pasó. De todos modos, la intención es aprobar el paquete de proyectos en la Legislatura bonaerense mañana miércoles, en ambas cámaras.

La última vez que Kicillof contó con Presupuesto aprobado por la Legislatura fue en 2023, tras lo cual siempre fue prorrogado por la falta de acuerdo entre La Campora y el mandatario provincial. En ese marco, las tratativas que encaran los alfiles del gobernador se encontrarían más encaminadas con la oposición que con el kirchnerismo duro.

El gobierno garantizó un monto a los municipios que se incluye en el pedido de endeudamiento.

Era reclamado por los intendentes de la oposición, y del peronismo también.