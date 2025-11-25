Sigue el escándalo: ¿Una falsificación para sancionar a Estudiantes?
El exgobernador de la provincia de Córdoba y diputado nacional electo por la coalición Provincias Unidas Juan Schiaretti será sometido a una intervención cardíaca: “Se trata de la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo”. Según pudo saberse de fuentes allegadas al exmandatario provincial, será trasladado a la Ciudad de Buenos Aires “por recomendación médica” y operado el próximo viernes 28 en la Fundación Favaloro.
Además, desde el equipo del dirigente señalaron que se trata de una intervención planificada y que Schiaretti, quien es paciente de alto riesgo al tener diabetes, se encuentra en buen estado general para afrontar la intervención.
Schiaretti, de 76 años, terminó su mandato al frente de la provincia de Córdoba en 2023 y este año resultó electo diputado nacional.
Deberá jurar como diputado nacional en la sesión preparatoria que se llevará a cabo el 3 de diciembre, para asumir formalmente las funciones de su mandato por los próximos cuatro años, el 10 de diciembre. Tal como lo dijo en campaña, el legislador electo busca llevar su experiencia de gestión de Córdoba al Congreso Nacional y podrá foco en el federalismo y el diálogo con la oposición y sobre todo, con el oficialismo.
En las elecciones legislativas de octubre, Provincias Unidas, por la que participó, terminó en Córdoba en segundo lugar, 14 puntos detrás de La Libertad Avanza.
