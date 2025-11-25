Colorido cierre para el mes de la tradición

Sigue el escándalo: ¿Una falsificación para sancionar a Estudiantes?
La Plata cerró el Mes de la Tradición con una verdadera fiesta popular en la avenida Iraola del Paseo del Bosque, donde vecinos y agrupaciones tradicionalistas realizaron un pericón nacional, seguido por un colorido desfile y un espectáculo musical que reunió a familias y vecinos.
Las actividades, organizadas por la Municipalidad, fueron el broche de oro de un fin de semana que inició el sábado en el predio municipal de 122 y 56, con un certamen de danzas tradicionalistas y el cierre musical a cargo de Los Chaza. La jornada también incluyó feria gastronómica, artesanías, entretenimientos camperos y la exhibición de la escuadra albiceleste de la Policía de la Provincia.
El cierre contó con un gran pericón nacional encabezado por el bastonero Adrián Sancho, un desfile tradicionalista con numerosas delegac iones y un show final de Los Colorados, que le dio un marco festivo al Bosque y selló un mes dedicado a celebrar las tradiciones argentinas.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.
