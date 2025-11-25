Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea

La Ciudad |Incorporarían cambios al proyecto original del COU

Analizan flexibilizar las alturas tope en algunas zonas de la Ciudad

La nueva ordenanza se debatirá hoy en comisión en el Concejo. Permitirían hasta 10 niveles en áreas puntuales

Analizan flexibilizar las alturas tope en algunas zonas de la Ciudad

la comisión de planeamiento del concejo se reunirá hoy/archivo

Laura Romoli

Laura Romoli
lromoli@eldia.com

25 de Noviembre de 2025 | 04:35
Edición impresa

El proyecto de reforma del Código de Ordenamiento Urbano (COU) podría tener cambios en su articulado original, extendiendo los topes permitidos para la construcción de edificios en algunas zonas de la Ciudad. Así se evaluaba ayer, en la víspera de la reunión de la comisión de Planeamiento del Concejo Deliberante, que contará con la presencia de funcionarios del Ejecutivo y tras la cual el oficialismo pretende tener dictamen, para su sanción en el recinto.

Originalmente, el proyecto de ordenanza prevé que en las avenidas del Centro y los frentes de la Circunvalación el máximo permitido para la construcción de edificios sea de 10 niveles, en tanto que en las avenidas de las localidades y en las calles de una mano, el tope sea de seis.

Luego de varios debates, esta cuestión podría flexibilizarse. Según pudo saber EL DIA, ayer las conversaciones en torno a lograr un acuerdo en el Concejo, previa consulta a los integrantes del Consejo de Ordenamiento Urbano Territorial (COUT), derívaria en permitir elevar ese tope a 10 niveles en algunas zonas puntuales.

A pesar de que existen discusiones sobre varios pasajes del articulado del proyecto, la puja central sobre el nuevo COU tiene que ver con la regulación de las alturas. Ayer desde la Comuna subrayaron a EL DIA que la iniciativa que el Departamento Ejecutivo elevó al Concejo se basa en el espíritu de una norma previa a la fundación de la Ciudad, que establece que las alturas de las torres que se construyan no pueden superar el ancho de las calles donde se encuentran. Es decir, en las avenidas, 30 metros (10 pisos) y en las calles de una mano, 18 metros (seis niveles). Esta idea se pensó en función de la superficies de las parcelas en nuestra ciudad, privilegiando la entrada de sol en todas las cuadras.

POSIBLES MODIFICACIONES

Sin embargo, atendiendo a la idea de la compactación urbana y su densidad, en algunas zonas ese tope podría modificarse en la redacción final del proyecto.

Ayer, algunas voces indicaban que se modificaría en las avenidas 38 y 19, donde se posibilitaría extender el permiso hasta los 10 niveles. Las avenidas 44; 60; 13 y 66 ya tienen esa categoría.

LE PUEDE INTERESAR

De La Plata a las Malvinas: la primera botánica en viajar a las Islas

LE PUEDE INTERESAR

El 70 % del agua bonaerense tiene arsénico

En tanto, habría cambios en algunas calles simples. Por ejemplo, las que bordean las manzanas que ladean las avenidas 7; 13; 60 y 44, hasta la Circunvalación. Según trascendió, en esas calles de una mano se podrían construir hasta 10 pisos, siempre que los últimos cuatro se encuentren retraídos del frente.

“La idea es llegar a un acuerdo pero privilegiar la entrada del sol en todas las calles de la Ciudad, que fue concebida con principios higienistas que se quieren conservar”, sostuvieron ayer algunas voces desde el Ejecutivo.

Otras de las modificaciones que hoy se plantearán en la reunión de la comisión de Planeamiento del Concejo, que preside la peronista Cintia Mansilla, se vincula con el destino de la plusvalía urbanística.

Se trata de una tasa que abonan los desarrolladores para aportar al espacio público de la Ciudad. Ayer se debatía la idea de algunos sectores de incorporar un artículo que afecte esos fondos para que sean destinados a contribuir a dotar de infraestructura a los barrios populares.

Algunos de los interrogantes planteados en las últimas horas tenían relación con la polémica desatada respecto de las disposiciones transitorias de los trámites en Obras Particulares. En ese sentido, una de las posibilidades era que aquellos expedientes que se hubiesen iniciado antes de la discusión de esta nueva normativa tengan una continuidad.

Como viene publicando este diario, la semana pasada el Colegio de Arquitectos de La Plata había realizado una presentación judicial en contra del decreto del Intendente que disponía frenar los trámites del área de Obras Particulares, vinculados a la construcción de torres, durante el mes de noviembre. El espíritu de la medida, había indicado el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos de la Comuna, Sergio Resa, fue el de evitar avanzar con proyectos en este sentido, mientras los cambios de la nueva ordenanza se encuentran en discusión.

La idea del oficialismo es que el expediente cuente hoy con dictamen de comisión y queden fijadas las posturas de todos los bloques del Concejo. Para esto, Resa y los funcionarios de su equipo concurrirán a la reunión del Concejo para despejar las dudas que aún queden pendiente entre los legisladores del peronismo y la oposición.

Si bien el objetivo inicial era el de lograr la sanción el próximo jueves, cuando se traten en el recinto el Presupuesto, la ordenanza Fiscal Impositiva y el pliego del sistema de Transporte, la votación del nuevo COU podría trasladarse al 2 de diciembre.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“No quiero acusar a un perejil", dijo el cuñado de la psiquiatra asesinada en City Bell

En fotos | La Plata y un sábado a todo ritmo en el cierre de la Semana de la Música que tuvo miles de asistentes

Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad

Toviggino redobla su furia contra Estudiantes y Verón: "Qué 2026 nos espera" y "boina multicolor"

Ducatenzeiler internado : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
+ Leidas

El Gimnasia de los milagros, a Cuartos

Sigue el escándalo: ¿Una falsificación para sancionar a Estudiantes?

Estudiantes en medio del debate nacional sobre la AFA tras el pasillo de espaldas al Central "campeón"

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

Gimnasia está creciendo y nadie sabe dónde llegará

El polémico Barracas, su próximo rival

El borrador para jugar ante Central Córdoba

El 70 % del agua bonaerense tiene arsénico
Últimas noticias de La Ciudad

De La Plata a las Malvinas: la primera botánica en viajar a las Islas

El 70 % del agua bonaerense tiene arsénico

Críticas en Arquitectura al Plan de Ordenamiento Territorial en La Plata

Colorido cierre para el mes de la tradición
Información General
Finde XL explosivo: turismo en alza y gasto récord
Alerta amarilla por fuertes vientos en la Provincia
Mar del Plata pondrá multas por fumar en sus playas
Alerta en Entre Ríos por posible exposición de pasajeros al sarampión
Tráfico y demoras en Ruta 2 tras el fin de semana largo
Deportes
El Gimnasia de los milagros, a Cuartos
Gimnasia está creciendo y nadie sabe dónde llegará
El polémico Barracas, su próximo rival
Gimnasia alcanzó su cuarto triunfo al hilo
Cuatro listas en juego: cómo están integradas
Policiales
Cifras de 2025 en rojo: un año con alta tasa de mortalidad vial
Un matrimonio vivió una noche de terror junto a sus cinco hijos
Rechazaron la detención de la ex jueza Makintach
Un día más sin respuestas por el crimen de la psiquiatra en City Bell
“Policía hot”: piden investigar presunta red de prostitución
Espectáculos
El universo Kirlian tiene su película
Un gigante del reggae: a los 81 años murió Jimmy Cliff, pionero del género
La Fiesta Provincial del Teatro llega a la Ciudad con 20 funciones gratis
Gime Accardi, ¿confirmó su romance con Seven?
Otra vez La China Suárez suspendió una entrevista: ¿qué pasó?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla