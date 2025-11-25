Reforma laboral: en la búsqueda del blanqueo

Sigue el escándalo: ¿Una falsificación para sancionar a Estudiantes?
El abogado laboralista y asesor del proyecto sobre la reforma laboral que propone el Gobierno Nacional, Julián de Diego, confirmó que el 50% de la economía laboral “no está registrada” y que el eje centrar de la iniciativa es que “todos estén dentro de la ley”.
En declaraciones radiales, con estas modificaciones deben implementar que la contratación de los empleados sea “flexible, fácil y sencilla” a la hora de ser registrados.
“El costo de ingreso a la economía registrada debe ser cero. Además, hay que modificar condiciones internas: banco de horas, vacaciones y jornadas promedio, entre otros puntos”, aseguró el asesor.
Entre otras cuestiones, la comisión integrada por los tres grupos de asesores (Ministerios de Capital Humano, Economía y Desregulación y Transformación del Estado, más el equipo del secretario de trabajo Julio Cordero) intentarán generar un mecanismo donde “no haya multas ni sanciones” para los empleadores,
Por otra parte, explicó que la indemnización mantendría el sueldo “por un año”, sin embargo, se excluirían “prestaciones no mensuales y no remunerativas”; asimismo, sostuvo que el banco de horas sería resuelto “por cada convenio”. Concluyó: “La ultraactividad ha sido objeto de un manejo que no ha sido racional”
