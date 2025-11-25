Sugestivos movimientos en el caso $Libra

Sigue el escándalo: ¿Una falsificación para sancionar a Estudiantes?
Una serie de sugestivos movimientos se registraron en las últimas horas en una de las cuentas virtuales atribuidas al caso $Libra, cuando 9 millones de dólares fueron retirados de una billetera digital ante la posibilidad de que la Justicia de Estados Unidos congele o restrinja la actividad de los fondos que acumulan millones obtenidos presuntamente por la criptomoneda de la estafa. Así lo pudo detectar el experto en informática Fernando Molina, que difundió los movimientos financiareros desde sus redes sociales.
“El dinero no se movía desde 15 de febrero, y oHtMM comenzó a mover dinero a 2B7NY de a tandas más pequeñas (200, 600, 700 SOL)”, describió Molina.
El experto informático consignó que “luego transforman los SOL en dólares y los envían por deBridge a otra blockchain donde se pierde el rastro. Es la primera vez que vemos que sale dinero de las multisig. Recordemos que este es dinero ‘de la Argentina’, según Davis”, alcaró, al recordar la conversación filtrada de Hayden Davis, creador de la criptomoneda Libra. Advirtó además que “todo esto ocurre” mientras un bufete de abogados que representa a los damnificados solicitó ante la jueza federal Jennifer Rochon que “se instale nuevamente un pedido de congelamiento de fondos”.
