Los desafíos de la participación femenina en la ciencia

“Ser mujer en investigación no siempre es fácil”, reconoce la bióloga Gisela Sancho cuando se le consulta por los desafíos que todavía enfrenta la participación femenina en la ciencia.

En esa línea, enumera cuestiones que hacen a la vida de una científica como “las expediciones, los fines de semana de trabajo, los viajes. Todo eso no se lleva bien con la vida familiar y tiene costos personales”.

Aún así, resalta que Argentina “tiene una tradición de botánicas excelentes y hoy hay muchas mujeres liderando proyectos en distintas ramas”.

Por caso en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata (FCNyM-UNLP), donde -subraya- “hay investigadoras de primer nivel y son referentes de las disciplinas que estudian. Nuestra facultad es un gran semillero en ese sentido”. Y sentencia: “Las capacidades están, lo que necesitamos son recursos para seguir investigando”.