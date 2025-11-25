"Primero hay que saber sufrir": Zaniratto destacó la férrea defensa del triunfo y dijo que el "sueño" sigue firme
"Primero hay que saber sufrir...", cantaba el "Polaco" Goyeneche en Naranjo en Flor. Esa fue la frase recurrida varias veces por el DT de Gimnasia, Fernando Zaniratto, al analizar en plena medianoche de la ciudad de Santa Fe el triunfo por 2 a 1 contra Unión, que significó el pase a los cuartos de finales del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.
En la rueda de prensa Zaniratto tuvo que responder a las preguntas sobre los últimos minutos del partido, en donde el Lobo tuvo que ponerse el overol para defender la clasificación que lo terminó posicionando entre los ocho mejores del certamen. "Las contras no las manejamos del todo bien y tuvimos que defendernos en el segundo tiempo. Supimos sufrir y nos llevamos el triunfo", deslizó el entrenador.
"El sufrimiento de hoy es por querer ir en busca de más y llegar lo más alto posible", enfatizó en medio de la euforia pero sin perder la virtud de la autocrítica.
Zaniratto destacó las cualidades del difícil Unión, un equipo que desde hace tiempo se hizo muy fuerte de local. "Ellos se ponen 2 a 1 y te llenan el área de pelotazos adentro y con muy buenos jugadores".
"Es parte del juego, no podemos ganar siempre holgadamente como pasó con Platense", deslizó
El técnico aclaró que "a mí no me gusta que el rival tenga tanto la pelota, pero el rival te lleva".
Por otro lado, atento a las posibilidades de Gimnasia de aprovechar las contras para sacar más ventaja en el marcador, sostuvo que "no estuvimos fino en la salida para avanzar más en el campo".
"No es la intención darle la pelota a ellos tanto tiempo. Pero supimos defender y nos llevamos el triunfo", destacó.
"Hicimos cosas buenas y no tan buenas. Hay que saber sufrir, hay que saber defender. Se dio así y había que sufrir hasta el final. Se defendió con uñas y dientes", subrayó
Acercan de lo que viene, la confianza en el grupo y la fe están bien arriba: "Soñar, soñamos siempre. Hoy pensamos en Barracas y vamos en busca de eso", tiró.
