Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Cartonazo con pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea: los números de hoy

Deportes

"Primero hay que saber sufrir": Zaniratto destacó la férrea defensa del triunfo y dijo que el "sueño" sigue firme

"Primero hay que saber sufrir": Zaniratto destacó la férrea defensa del triunfo y dijo que el "sueño" sigue firme
25 de Noviembre de 2025 | 08:29

Escuchar esta nota

 

"Primero hay que saber sufrir...", cantaba el "Polaco" Goyeneche en Naranjo en Flor. Esa fue la frase recurrida varias veces por el DT de Gimnasia, Fernando Zaniratto, al analizar en plena medianoche de la ciudad de Santa Fe el triunfo por 2 a 1 contra Unión, que significó el pase a los cuartos de finales del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. 

En la rueda de prensa Zaniratto tuvo que responder a las preguntas sobre los últimos minutos del partido, en donde el Lobo tuvo que ponerse el overol para defender la clasificación que lo terminó posicionando entre los ocho mejores del certamen. "Las contras no las manejamos del todo bien y tuvimos que defendernos en el segundo tiempo. Supimos sufrir y nos llevamos el triunfo", deslizó el entrenador. 

 "El sufrimiento de hoy es por querer ir en busca de más y llegar lo más alto posible", enfatizó en  medio de la euforia pero sin perder la virtud de la autocrítica.

Zaniratto destacó las cualidades del difícil Unión, un equipo que desde hace tiempo se hizo muy fuerte de local. "Ellos se ponen 2 a 1 y te llenan el área de pelotazos adentro y con muy buenos jugadores". 

"Es parte del juego, no podemos ganar siempre holgadamente como pasó con Platense", deslizó 

El técnico aclaró que "a mí no me gusta que el rival tenga tanto la pelota, pero el rival te lleva".

Por otro lado, atento a las posibilidades de Gimnasia de aprovechar las contras para sacar más ventaja en el marcador, sostuvo que "no estuvimos fino en la salida para avanzar más en el campo".  

"No es la intención darle la pelota a ellos tanto tiempo. Pero supimos defender y nos llevamos el triunfo", destacó. 

"Hicimos cosas buenas y no tan buenas. Hay que saber sufrir, hay que saber defender. Se dio así y había que sufrir hasta el final. Se defendió con uñas y dientes", subrayó 

Acercan de lo que viene, la confianza en el grupo y la fe están bien arriba: "Soñar, soñamos siempre. Hoy pensamos en Barracas y vamos en busca de eso", tiró. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

El Gimnasia de los milagros, a Cuartos

El polémico Barracas, su próximo rival

Gimnasia está creciendo y nadie sabe dónde llegará
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“No quiero acusar a un perejil", dijo el cuñado de la psiquiatra asesinada en City Bell

En fotos | La Plata y un sábado a todo ritmo en el cierre de la Semana de la Música que tuvo miles de asistentes

Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad

Toviggino redobla su furia contra Estudiantes y Verón: "Qué 2026 nos espera" y "boina multicolor"

Ducatenzeiler internado : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
+ Leidas

¿Una falsificación para sancionar a Estudiantes? Sigue el escándalo por el pasillo de espaldas al "campeón"

El Gimnasia de los milagros, a Cuartos

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

El borrador para jugar ante Central Córdoba

Quién es el hombre detrás de la financiera vinculada a Chiqui Tapia, bajo la lupa por coimas y lavado

Gimnasia está creciendo y nadie sabe dónde llegará

El polémico Barracas, su próximo rival

Un matrimonio vivió una noche de terror junto a sus cinco hijos
Últimas noticias de Deportes

Gimnasia y cuatro triunfos al hilo tras 40 meses: de la última vez solo quedan tres jugadores

Quién es el hombre detrás de la financiera vinculada a Chiqui Tapia, bajo la lupa por coimas y lavado

El Gimnasia de los milagros, a Cuartos

Gimnasia está creciendo y nadie sabe dónde llegará
Espectáculos
La influencer Sofi Gonet, conocida como “La Reinis” encendió las redes: picantes fotos inspiradas en su performance en MasterChef Celebrity
VIDEO. El sketch de Pergolini contra la AFA: ironizó sobre la coronación de Central y el pasillo de Estudiantes
María Belén Ludueña posó en bikini y mostró su panza mientras espera su primer hijo junto a Jorge Macri
Mario Pergolini adelanta la noche de "Otro día perdido", un cambio de horario que intenta revolucionar su programa 
Entre lágrimas, Marcelo Tinelli agradeció el apoyo de sus seguidores
Policiales
Trágico vuelco de un colectivo en Ruta 2: dos muertos y al menos dos heridos graves
Cifras de 2025 en rojo: un año con alta tasa de mortalidad vial
Un matrimonio vivió una noche de terror junto a sus cinco hijos
Rechazaron la detención de la ex jueza Makintach
Un día más sin respuestas por el crimen de la psiquiatra en City Bell
Política y Economía
San Nicolás: creció 13% el ingreso de camiones al puerto durante el semestre
El debate por la deuda provincial tensiona los recursos de San Nicolás
Alberto Sileoni explicó por qué renunció como ministro de Educación bonaerense
Mayoría de intendentes y funcionarios asumirán en la Legislatura bonaerense, excepto dos clave
Sileoni deja Educación: lo reemplazará Flavia Terigi
La Ciudad
Cuenta DNI activó un 20% de descuento este martes en una cadena de supermercados de La Plata
Se anticipa el verano en La Plata con un termómetro que se acerca a los 30ºC
Se define el Cartonazo por $1.000.000 y $300.000 por línea: los números de hoy para controlar
Se debate el COU: analizan flexibilizar las alturas tope en algunas zonas de La Plata
De La Plata a las Malvinas: la primera botánica en viajar a las Islas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla