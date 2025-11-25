"Es respetable": Fernando Zaniratto habló del pasillo, el clásico y el choque ante Barracas Central por los playoffs del Torneo Clausura

Provincia: avanzan el Dictamen en Diputados para el Endeudamiento, la ley Fiscal y el Presupuesto
Gimnasia atraviesa su mejor momento en el Torneo Clausura y la victoria 2-1 ante Unión no solo lo metió entre los ocho mejores, sino que también confirmó la recuperación futbolística del equipo desde la llegada de Fernando Zaniratto. Tras el partido, el entrenador habló del presente del Lobo, de la polémica por el pasillo de Estudiantes y del cruce de cuartos de final ante Barracas Central.
Zaniratto se refirió primero a la decisión de Estudiantes de darle la espalda al campeón de la tabla anual, Rosario Central, un gesto que generó repercusión en todo el fútbol argentino. “El pasillo de Estudiantes es respetable de ambos lados. Somos todos colegas. La decisión que tomaron de darle un título a Central no es culpa de los jugadores. Pero tampoco está mal que Estudiantes le haya dado la espalda”, expresó.
Respecto al momento de Gimnasia, el técnico destacó el cambio de escenario que vive el plantel: “Estamos mucho mejor que hace 25 días atrás. Estamos disfrutando del buen momento en una situación completamente diferente. Concentrados”. Y agregó: “Creo que lo que le aporté, además de cambiar el aire, sacamos esa mochila pesada del tema del descenso y los malos resultados. Después del triunfo contra River empezaron a creer todos, impusimos nuestras ideas”.
PRENSA GIMNASIA
El DT admitió que el final del partido con River lo mantuvo en vilo por la jugada del penal revisado en los últimos minutos. “Si nos hubiesen empatado en esa última de penal nos hubiésemos amargado. Pero antes del partido, sí firmábamos el empate, ja”, comentó entre risas.
Sobre el cambio de mentalidad del equipo, Zaniratto remarcó: “Ni bien llegamos empezamos a trabajar para ganar. No me gusta especular. Salimos a ganar ya sin el peso de lo complicado con el descenso. Los jugadores aceptaron el compromiso, les gustó ir para adelante, confiar en nosotros, jugar un poco más sin estar comprometidos”. También valoró el repunte deportivo: “Le ganamos a Vélez, se dieron otros resultados para poder clasificar, y ahora seguimos preparando con el mismo objetivo, ahora mucho más”.
El entrenador también respondió a las críticas que recibió tras la caída en el clásico. “Fue inesperado para todos estar en esta (buena) situación. Sé que nos criticaron mucho con la derrota ante Estudiantes. No fue una cuestión de actitud, no teníamos la fuerza para hacerlo y no teníamos las cosas claras. No se pudo y quedó una mala imagen. Hoy estamos mejor, mucho mejor”.
Con la cabeza puesta en los cuartos de final, donde el Lobo enfrentará a Barracas Central, Zaniratto fue claro respecto al enfoque de la semana: “No estoy pensando en una revancha, primero pensamos en Barracas. Una vez que superemos ese escalón, pensaremos en lo que viene”.
Y adelantó cómo preparará al plantel para afrontar un duelo cargado de condimentos externos: “La charla que voy a tener con los jugadores antes de enfrentar a Barracas va a ser abstraerse de lo que se habla. Tenemos que pensarlo como el rival duro que es. Lo que venga o lo que pueda llegar a pasar no lo podemos manejar”.
Por último, evitó entrar en la discusión arbitral: “No me quiero preocupar por el arbitraje. Si entro en eso, a pensar en que me van a cobrar mal, es un análisis que me quita energía”.
