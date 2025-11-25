Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

"Es respetable": Fernando Zaniratto habló del pasillo, el clásico y el choque ante Barracas Central por los playoffs del Torneo Clausura

"Es respetable": Fernando Zaniratto habló del pasillo, el clásico y el choque ante Barracas Central por los playoffs del Torneo Clausura

prensa

25 de Noviembre de 2025 | 21:04

Escuchar esta nota

Gimnasia atraviesa su mejor momento en el Torneo Clausura y la victoria 2-1 ante Unión no solo lo metió entre los ocho mejores, sino que también confirmó la recuperación futbolística del equipo desde la llegada de Fernando Zaniratto. Tras el partido, el entrenador habló del presente del Lobo, de la polémica por el pasillo de Estudiantes y del cruce de cuartos de final ante Barracas Central.

Zaniratto se refirió primero a la decisión de Estudiantes de darle la espalda al campeón de la tabla anual, Rosario Central, un gesto que generó repercusión en todo el fútbol argentino. “El pasillo de Estudiantes es respetable de ambos lados. Somos todos colegas. La decisión que tomaron de darle un título a Central no es culpa de los jugadores. Pero tampoco está mal que Estudiantes le haya dado la espalda”, expresó.

LEA TAMBIÉN

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

Respecto al momento de Gimnasia, el técnico destacó el cambio de escenario que vive el plantel: “Estamos mucho mejor que hace 25 días atrás. Estamos disfrutando del buen momento en una situación completamente diferente. Concentrados”. Y agregó: “Creo que lo que le aporté, además de cambiar el aire, sacamos esa mochila pesada del tema del descenso y los malos resultados. Después del triunfo contra River empezaron a creer todos, impusimos nuestras ideas”.


PRENSA GIMNASIA

El DT admitió que el final del partido con River lo mantuvo en vilo por la jugada del penal revisado en los últimos minutos. “Si nos hubiesen empatado en esa última de penal nos hubiésemos amargado. Pero antes del partido, sí firmábamos el empate, ja”, comentó entre risas.

Sobre el cambio de mentalidad del equipo, Zaniratto remarcó: “Ni bien llegamos empezamos a trabajar para ganar. No me gusta especular. Salimos a ganar ya sin el peso de lo complicado con el descenso. Los jugadores aceptaron el compromiso, les gustó ir para adelante, confiar en nosotros, jugar un poco más sin estar comprometidos”. También valoró el repunte deportivo: “Le ganamos a Vélez, se dieron otros resultados para poder clasificar, y ahora seguimos preparando con el mismo objetivo, ahora mucho más”.

El entrenador también respondió a las críticas que recibió tras la caída en el clásico. “Fue inesperado para todos estar en esta (buena) situación. Sé que nos criticaron mucho con la derrota ante Estudiantes. No fue una cuestión de actitud, no teníamos la fuerza para hacerlo y no teníamos las cosas claras. No se pudo y quedó una mala imagen. Hoy estamos mejor, mucho mejor”.

Con la cabeza puesta en los cuartos de final, donde el Lobo enfrentará a Barracas Central, Zaniratto fue claro respecto al enfoque de la semana: “No estoy pensando en una revancha, primero pensamos en Barracas. Una vez que superemos ese escalón, pensaremos en lo que viene”.

Y adelantó cómo preparará al plantel para afrontar un duelo cargado de condimentos externos: “La charla que voy a tener con los jugadores antes de enfrentar a Barracas va a ser abstraerse de lo que se habla. Tenemos que pensarlo como el rival duro que es. Lo que venga o lo que pueda llegar a pasar no lo podemos manejar”.

Por último, evitó entrar en la discusión arbitral: “No me quiero preocupar por el arbitraje. Si entro en eso, a pensar en que me van a cobrar mal, es un análisis que me quita energía”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

"Estar en este momento me pone orgulloso": Nicolás Barros Schelotto, entre el sueño y el presente Tripero
Multimedia

Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“No quiero acusar a un perejil", dijo el cuñado de la psiquiatra asesinada en City Bell

En fotos | La Plata y un sábado a todo ritmo en el cierre de la Semana de la Música que tuvo miles de asistentes

Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad

Toviggino redobla su furia contra Estudiantes y Verón: "Qué 2026 nos espera" y "boina multicolor"

Ducatenzeiler internado : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
+ Leidas

¿Una falsificación para sancionar a Estudiantes? Sigue el escándalo por el pasillo de espaldas al "campeón"

El Gimnasia de los milagros, a Cuartos

Sturzenegger, ministro e hincha de Gimnasia, publicó fuerte informe atacando a Chiqui Tapia y Barracas

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

El borrador para jugar ante Central Córdoba, ¿sábado, de noche y con hinchas de Estudiantes?

Quién es el hombre detrás de la financiera vinculada a Chiqui Tapia, bajo la lupa por coimas y lavado

Alberto Sileoni explicó por qué renunció como ministro de Educación bonaerense

Con un comunicado, Agremiados le da la espalda a Estudiantes y se pone del lado de la AFA tras el pasillo
Últimas noticias de Deportes

Un intendente bonaerense cargó contra Milei por mostrar la camiseta de Estudiantes: “¡Qué hipócrita!”

Mastantuono homenajeó a Maradona con una emotiva canción, a cinco años de su fallecimiento

Sigue la polémica entre Los Pumas y una de las figuras de Inglaterra: Contempomi denunció una agresión

El mejor y el peor escenario: qué selecciones podrían tocarle a Argentina en el Mundial 2026
Policiales
Dos detenidos, uno menor de edad, por el crimen de un joven en Esteban Echeverría
Munro: el chofer de un viaje de egresados inició el trayecto drogado y casi lo linchan
Córdoba: hallan restos humanos y confirman que pertenecen a una trabajadora sexual
Captaron in fraganti a dos "hombres araña" en el Centro y los atraparon cuando intentaban fugarse
Accidente en Ruta 2: imputaron al chofer por homicidio culposo y cómo sigue la investigación
Política y Economía
Un intendente bonaerense cargó contra Milei por mostrar la camiseta de Estudiantes: “¡Qué hipócrita!”
Provincia: avanzan el Dictamen en Diputados para el Endeudamiento, la ley Fiscal y el Presupuesto
El Gobierno denunció al financista vinculado al "Chiqui" Tapia por lavado de dinero y evasión
El Gobierno subastará dos predios ubicados en el Casco Urbano de La Plata
Caputo se reunió con representantes de empresas británicas y anticipó que el 2026 “será un año espectacular”
La Ciudad
La Plata marcha por el Día Internacional de la lucha contra la violencia de género
El Gobierno subastará dos predios ubicados en el Casco Urbano de La Plata
Algunos micros que unen a La Plata con Capital Federal podrían ser chinos y a GNC
El Cartonazo quedó vacante y acumula un pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea
Obras de bacheo en una rotonda clave de La Plata: disponen desvíos para ordenar el tránsito
Espectáculos
Cinthia Fernández y el inesperado cruce con Moria Casan: “No me da orgullo”
¡Explota Icardi! El inesperado reemplazo de Maxi López en MasterChef Celebrity
VIDEO.- ¡Escándalo! El "Puma" Rodríguez se enfureció con la tripulación y lo bajaron del avión
¡Bombazo! Anuncian la separación de Miranda! y cobra fuerza una versión de "crisis" interna
Queen planea un espectáculo holográfico al estilo de “ABBA Voyage”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla