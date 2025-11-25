Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Crimen de la psiquiatra en City Bell: atraparon al jardinero cuando estaba por irse a Tucumán

25 de Noviembre de 2025 | 21:56

Un hombre, de 38 años, fue detenido en las últimas horas tras ser acusado del homicidio de Virginia María Franco, la psiquiatra, de 68 años, hallada muerta en su vivienda de City Bell.

El principal sospechoso de la Justicia, identificado como Javier Gustavo Echeverguren, fue aprehendido cuando intentaba escapar con un pasaje con destino a Tucumán. La causa está en manos de la UFI Nº11, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, y el Juzgado de Garantías Nº5, de la jueza Marcela Garmendia.

Durante la pesquisa, los investigadores identificaron a Echeverguren, quien había sido jardinero de la víctima y mantenía contacto habitual con ella. Un análisis de su teléfono reveló una comunicación con Franco el 10 de noviembre.

Además, cámaras de seguridad registraron el 13 de noviembre a un hombre con características físicas coincidentes con el sospechoso caminando hacia la casa de la víctima con una escalera metálica, herramientas y una mochila. Casi una hora después, fue captado regresando con la mochila más abultada, la escalera y un caño apoyado en una bicicleta que podría coincidir con una perteneciente al fallecido esposo de Franco.

El análisis de antenas telefónicas también mostró que el celular de la víctima se activó por última vez cerca del domicilio del acusado antes de ser apagado.

Con el avance de la causa y nuevos testimonios, la policía determinó que Echeverguren se había ausentado de su vivienda y planeaba viajar a Tucumán. Fue interceptado en la zona del asentamiento IAPI, en Quilmes, con un bolso y un ticket de micro con fecha para hoy. Presentaba escoriaciones en muñecas y brazos.

En su poder se incautaron ropa, un teléfono celular y el pasaje. En tanto, durante un registro de urgencia en su domicilio de City Bell -una vivienda precaria de madera que presentaba signos de desarme reciente- se secuestraron dos pantalones oscuros Adidas, una tijera de podar, una tenaza, una sierra de arco y un par de ojotas azules, elementos que podrían estar vinculados al hecho.

El hecho

La investigación se inició el 15 de noviembre, cuando una amiga de la víctima alertó al 911 luego de no recibir respuestas a sus mensajes. Al ingresar al domicilio de Franco, ubicado en 473 entre 15 A y 17, la mujer la encontró tendida en el suelo, en posición decúbito ventral y con manchas de sangre alrededor de la cabeza. Personal médico del SAME constató el fallecimiento.

Los peritajes iniciales realizados por Policía Científica revelaron signos de violencia, desorden en la vivienda y la ausencia del teléfono celular de la víctima. También se levantaron muestras biológicas, huellas, terrones de tierra y diversos elementos de interés para la causa.

El cuerpo de Franco presentó múltiples lesiones cortantes en la zona occipital, rostro y cuello. También se detectaron heridas defensivas en una mano y hematomas en brazos y cabeza. Los peritos concluyeron que la muerte se produjo por shock hipovolémico derivado de lesiones en vasos sanguíneos cervicales provocadas con un arma blanca, lo que llevó a recaratular la causa como homicidio.

