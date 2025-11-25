Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se define el Cartonazo con pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea: los números de hoy

Policiales

VIDEO. Las mecheras más coquetas de La Plata: arrasaron con el sector perfumería en una farmacia céntrica

25 de Noviembre de 2025 | 16:48

Un hecho insólito ocurrió en una farmacia de La Plata, protagonizado por las mecheras más coquetas. Dos mujeres fueron captadas por la cámara de seguridad perpetrando un robo en el sector de perfumería. 

Ocurrió esta tarde en la Farmacia Del Paseo, ubicada en diagonal 80 entre 4 y 5. Las cámaras de vigilancia del comercio pudieron observar a las mujeres mientras sustraían más de veinte productos. 

Según pudo saber Diario EL DIA, las mecheras se habrían llevado varios protectores solares marca Dermaglós, un perfume, máquinas de afeitar con sus cartuchos y otros productos de perfumería. 

Las dos mujeres, una vestida con pantalón negro y remera blanca y la otra con short de jean y remera negra, fingen hablar entre las góndolas hasta lograr su cometido y, una vez arrasado el sector de perfumería, se retiran como si no hubiera pasado nada.

 

