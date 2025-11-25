VIDEO. Las mecheras más coquetas de La Plata: arrasaron con el sector perfumería en una farmacia céntrica

La condena al Demonio García: la detención en La Plata y la descompensación del ex jugador durante el fallo
Un hecho insólito ocurrió en una farmacia de La Plata, protagonizado por las mecheras más coquetas. Dos mujeres fueron captadas por la cámara de seguridad perpetrando un robo en el sector de perfumería.
Ocurrió esta tarde en la Farmacia Del Paseo, ubicada en diagonal 80 entre 4 y 5. Las cámaras de vigilancia del comercio pudieron observar a las mujeres mientras sustraían más de veinte productos.
Según pudo saber Diario EL DIA, las mecheras se habrían llevado varios protectores solares marca Dermaglós, un perfume, máquinas de afeitar con sus cartuchos y otros productos de perfumería.
Las dos mujeres, una vestida con pantalón negro y remera blanca y la otra con short de jean y remera negra, fingen hablar entre las góndolas hasta lograr su cometido y, una vez arrasado el sector de perfumería, se retiran como si no hubiera pasado nada.
