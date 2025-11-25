Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Algunos micros que unen a La Plata con Capital Federal podrían ser chinos y a GNC

Algunos micros que unen a La Plata con Capital Federal podrían ser chinos y a GNC
25 de Noviembre de 2025 | 18:29

Escuchar esta nota

 

El Grupo Metropol anunció una inversión de US$ 45 millones destinada a la incorporación de 150 nuevos colectivos impulsados a Gas Natural Comprimido (GNC). Las unidades fueron desarrolladas por King Long, fabricante global de buses, y comenzarán a arribar al país entre diciembre y enero, según comunicó la compañía.

En esta Región, el Grupo Metropol, tiene la concesión de la Línea 195 (ex Costera Metropolitana) que conecta a La Plata con Constitución, Retiro y Once en Capital Federal.

Si bien por ahora, las unidades no estarán destinadas a la 195, no se descarta que en los próximos meses sí lo hagan.

Según indicaron, "la incorporación de los colectivos a GNC representa un avance en la transición energética del transporte público urbano. Los nuevos vehículos permiten reducir la emisión de material particulado, óxidos de nitrógeno y hasta 25 % menos emisiones de dióxido de carbono (CO₂) por kilómetro, contribuyendo a mejorar la calidad del aire y el entorno urbano. Además, el funcionamiento más silencioso favorece entornos urbanos más tranquilos y viajes más agradables".

Cada unidad incorpora sistemas ADAS de asistencia a la conducción, cámaras de seguridad, telemetría avanzada y sensores inteligentes para mantenimiento predictivo, aportando tecnología de seguridad y eficiencia operativa.

