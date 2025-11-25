La AFA le puso fin al contrato con TyC Sports por el fútbol de ascenso y define la nueva transmisión

Habló la víctima de Diego “Demonio” García: “Un violador menos en la calle”
La AFA confirmó a través de un comunicado que no renovará el acuerdo vigente con Torneos y Competencias S.A. (TyC) y Tele Red Imagen S.A., que desde 2016 cubre las categorías de ascenso (Primera Nacional y Primera B Metropolitana).
Por ello, a partir de la conclusión del contrato, la AFA anunció que evaluarán nuevos modelos de transmisión como mantener el fútbol de ascenso en un canal de TV paga, pasar los partidos a señal abierta o lanzar una plataforma digital propia para emitir los encuentros.
Según el organismo, esta decisión tiene “como único fin la mejora en los ingresos para beneficio de los clubes que componen ambas divisionales”.
Los clubes del ascenso deberán prepararse para un nuevo escenario mediático y comercial. La finalización del vínculo con TyC abre un período de negociación donde se definirá quién tendrá el derecho de transmitir los partidos desde 2026 en adelante.
La Asociación del Futbol Argentino informa que con la disputa del último partido de la temporada 2025 de las categorías Primera B Nacional y Primera B Metropolitana finaliza el contrato suscripto con las firmas Torneos y Competencias S.A. y Tele Red Imagen S.A. con fecha 31 de marzo de 2016 y su modificatoria de fecha 6 de junio de 2019 relativo a la televisación de los torneos mencionados.
En virtud de ello, luego de un pormenorizado estudio, esta Asociación Nacional decidirá si las próximas temporadas serán televisadas a través de una plataforma propia o si se iniciará un proceso de recepción de propuestas a fin de que todos aquellas empresas interesadas puedan efectuar las ofertas que consideren oportunas.
La búsqueda de nuevas oportunidades tiene como único fin la mejora en los ingresos para beneficio de los clubes que componen ambas divisionales.
