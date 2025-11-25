Captaron in fraganti a dos "hombres araña" en La Plata y los atraparon cuando intentaban fugarse

Habló la víctima de Diego “Demonio” García: “Un violador menos en la calle”
Que los hechos de inseguridad abundan a lo largo y ancho de La Plata no es una novedad. Sin embargo, en las últimas horas un nuevo episodio generó conmoción y alteró los estados en una zona del centro comercial de la calle 12, tras un despliegue policial en la zona de Diagonal 78 entre 64 y 12.
Según se pudo conocer, el hecho se produjo en un departamento bajo la modalidad popularmente conocida como "hombre araña" y luego de un alerta al 911, los agentes llegaron al lugar y se encontraron con los malvivientes "in fraganti", que fueron atrapados luego de un intento de fuga que se prolongó por unos metros.
Tal como fue mencionado, dos hombres fueron detenidos luego de realizar un "robo por escalamiento" en un edificio de la Diagonal 78. La modalidad empleada toma el mote característico del superhéroe estadounidense porque trepan para acceder al interior del inmueble. En esta ocasión, los delincuentes lo hicieron por la fachada.
El operativo se desplegó luego de que un vecino alertara a la policía sobre los movimientos sospechosos en un balcón. Al llegar, los efectivos divisaron a los sujetos que descendían por la estructura vertical del edificio. Una vez identificados, lograron su aprehensión y los investigan por episodios similares que fueron denunciados recientemente.
Durante la detención, se comprobó que uno de ellos poseía un frondoso prontuario y que había sido liberado de la Unidad 18 de Gorina hace cuatro días. Asimismo, constataron que los sujetos no lograron sustraer ningún objeto del edificio.
La causa quedó caratulada como robo agravado por escalamiento, y los detenidos fueron puestos bajo custodia en la estación policial correspondiente, a la espera de su audiencia judicial.
