Un micro con destino a La Plata, víctima de un brutal ataque que casi termina en tragedia

En la jornada de ayer, un colectivo que se dirigía desde 25 de Mayo hacia La Plata fue atacado a piedrazos en la Ruta 6, a la altura de San Vicente. Durante el incidente, tres ventanas estallaron y los vidrios astillados sobre varios asientos, lo que generó un enorme pánico entre mujeres, niños y personas mayores que viajaban a bordo del transporte.

Según se pudo conocer, a raíz de los piedrazos que destrozaron las ventanillas del lado derecho, un importante número de pasajeros debieron permanecer de pie durante el trayecto a la Ciudad, sin que la empresa ofreciera un reemplazo inmediato o la atención adecuada.

Además, en el fin de semana otra familia fue víctima de un brutal ataque en la Ruta 6 cuando fueron interceptados por una 4x4 de la que descendieron dos delincuentes armados con la intención de robarles el coche.

El damnificado, titular de un Volkswagen Voyage 1.6 gris, relató ante la Policía que el hecho ocurrió alrededor de la 01.00, mientras se desplazaba con su pareja y sus cinco hijos de 1, 2, 5, 14 y 15 años. Lo hacía desde su vivienda de San Vicente hacia la casa de la madre de las dos hijas mayores.

Según la presentación, a pocos metros del cruce de rutas, un rodado de gran porte apareció de pronto por el carril izquierdo y comenzó a encerrarlo. Por temor a un choque, el conductor pisó los frenos y detuvo la marcha, sin imaginarse lo que se le venía.