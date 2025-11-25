La condena al Demonio García: la detención en La Plata y la descompensación del ex jugador durante el fallo

El futbolista Diego García fue condenado por abuso sexual agravado por mediar violencia de género. El juez Ezequiel Medrano, titular del Tribunal Oral y Criminal V de La Plata, le impuso la pena de seis años y ocho meses de prisión domiciliaria.

Como se anticipó, el deportistas fue acusado bajo la calificación de “abuso sexual agravado por mediar acceso carnal en contexto de violencia de género”.

Se espera que García cumpla con su pena: “Seguramente será bajo el régimen de prisión domiciliaria ya que no registra antecedentes penales”, indicó una fuente judicial.

Al ser condenado, el imputado se desmayó y tuvo que ser asistido por personal médico. La condena fue solicitada por el fiscal Domsky y el abogado de la víctima Marcelo Peña.

En diálogo con EL DIA, Peña enfatizó tras la condena: “Sin perjuicio del fallo condenatorio y como particular damnificado, vamos a impugnar el beneficio de prisión domiciliaria como cualquier ciudadano que es condenado por este aberrante hecho”, sostuvo.

Un juez de La Plata condenó al futbolista Diego García a 6 años y 8 meses de prisión por abuso sexual con acceso carnal contra una joven en 2021. La resolución incluyó su detención inmediata, luego de un juicio en el que fiscalía y querella habían reclamado penas de entre 8 y 10 años.

Llanto y descompensación

Tras escuchar la condena y orden de detención el futbolista besó a su pareja y se desmayó en la sala de audiencias del fuero Penal. Por fortuna fue asistido de inmediato y la situación no pasó a mayores.

La sentencia ordenó su inmediata detención bajo arresto domiciliario, por lo que el jugador quedó alojado bajo custodia en La Plata apenas concluida la lectura del fallo. La decisión judicial se produjo tras semanas de audiencias marcadas por testimonios claves, peritajes forenses y alegatos intensos por parte de la fiscalía y la querella.

Qué pasará con futuro en Peñarol

El Demonio García firmó su contrato con Peñarol en enero de este 2025 después de terminar su vínculo con Liverpool. El Carbonero puso una serie de cláusulas en su contrato precisamente porque la causa en contra del futbolista estaba abierta. Una de ellas estipulaba que en caso de resultar culpable —como finalmente aconteció— se rescindiría de forma automática el contrato con los Mirasoles, como va a ocurrir en estas horas.