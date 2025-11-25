Habló la víctima de Diego “Demonio” García: “Un violador menos en la calle”
Habló la víctima de Diego “Demonio” García: “Un violador menos en la calle”
VIDEO. Las mecheras más coquetas de La Plata: arrasaron con el sector perfumería en una farmacia céntrica
Javier Milei volvió a remarcar su apoyo a Estudiantes en una reunión con el canciller de Israel
El COU de La Plata, trabado: se suspendió la comisión de Planeamiento por falta de acuerdo
Captaron in fraganti a dos "hombres araña" en el Centro y los atraparon cuando intentaban fugarse
"Estar en este momento me pone orgulloso": Nicolás Barros Schelotto, entre el sueño y el presente Tripero
El Cartonazo quedó vacante y acumula un pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea
Un motociclista fue tapado con cartones tras un choque frontal con una pickup en Villa Elisa
Obras de bacheo en una rotonda clave de La Plata: disponen desvíos para ordenar el tránsito
Cinthia Fernández y el inesperado cruce con Moria Casan: “No me da orgullo”
VIDEO. Un micro con destino a La Plata, víctima de un ataque a piedrazos que casi termina en tragedia
Accidente en Ruta 2: imputaron al chofer por homicidio culposo y cómo sigue la investigación
¡Explota Icardi! El inesperado reemplazo de Maxi López en MasterChef Celebrity
Alberto Sileoni explicó por qué renunció como ministro de Educación bonaerense
Un brote de sarampión enciende alarmas en la Provincia: los síntomas y cómo se contagia
¡Bombazo! Anuncian la separación de Miranda! y cobra fuerza una versión de "crisis" interna
La AFA le puso fin al contrato con TyC Sports por el fútbol de ascenso y define la nueva transmisión
Rock en Baradero confirma su regreso en 2026 y promete una edición histórica
Mañana se conocen las penas contra el Clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski
A cinco años de la muerte de Maradona: Gimnasia, La Plata y huellas de un amor eterno
La Plata sin agua este martes: a qué barrio afecta el empalme de cañerías de Absa
El Gobierno demora el envío del borrador de la reforma laboral
VIDEO.- El show de Costas en el último minuto y el festejo de Francella, las perlitas del triunfo de Racing ante River
Un matrimonio vivió una noche de terror junto a sus cinco hijos
Causa Cuadernos: la Fiscalía comienza a explicarle a Cristina Kirchner de qué la acusa
De La Plata a las Malvinas: la primera botánica en viajar a las Islas
VIDEO. El sketch de Pergolini contra la AFA: ironizó sobre la coronación de Central y el pasillo de Estudiantes
La influencer Sofi Gonet, conocida como “La Reini” encendió las redes: picantes fotos inspiradas en su performance en MasterChef Celebrity
Cuenta DNI activó un 20% de descuento este martes en una cadena de supermercados de La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La ex vedette Cinthia Fernández sostuvo que no se siente orgullosa de los momentos en que exhibió su cuerpo, así como tampoco, de la campaña política que realizó recientemente con “el hilo dental”, sin embargo, a su cruce salió Moria Casán que consideró que Fernández alimenta el prejuicio que indica que quienes “muestran el cuerpo, no tienen nada en la cabeza”.
Según se supo, en base a declaraciones televisivas, luego de que Cinthia apuntó lapidaria contra el padre de sus hijas menores de edad, señaló: “Quiero invertir en que mis hijas tengan posibilidades con cosas como el idioma, que yo no lo tuve. Prefiero que no hagan eso y que sean bilingües”.
Con la autorreferencia, llegó a la mesa de La One, los momentos de Fernández con poca ropa y la madre de las niñas indicó: “Reniego del hilo dental. Lo que hice, en su momento, fue marketing, no es algo de lo que esté orgullosa, ni mis hijas lo van a estar, no me da orgullo ver cosas mías”.
En tanto, la misma Fernández calificó a la candidatura como “un papelón” y apuntó: “Estuvo bueno que se hablara de un tema que no es habitual, un poco lo que hizo Virginia -Gallardo- con la foto con -Ricardo- Fort. Pero, no es algo de lo que me sienta orgullosa porque hoy, cuando estudio, me doy cuenta de un lado más serio de la vida y de que el país necesita otra cosa”.
Pero Moria le retrucó: “Caés en el prejuicio que apunta a que las mujeres que tenemos buen lomo y lo mostramos, no tenemos que tener nada en la cabeza. No tendrías que estar arrepentida porque mostraste que además de enseñar el culo, tenés algo en la cabeza”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí