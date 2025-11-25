Cinthia Fernández y el inesperado cruce con Moria Casan: “No me da orgullo”

La ex vedette Cinthia Fernández sostuvo que no se siente orgullosa de los momentos en que exhibió su cuerpo, así como tampoco, de la campaña política que realizó recientemente con “el hilo dental”, sin embargo, a su cruce salió Moria Casán que consideró que Fernández alimenta el prejuicio que indica que quienes “muestran el cuerpo, no tienen nada en la cabeza”.

Según se supo, en base a declaraciones televisivas, luego de que Cinthia apuntó lapidaria contra el padre de sus hijas menores de edad, señaló: “Quiero invertir en que mis hijas tengan posibilidades con cosas como el idioma, que yo no lo tuve. Prefiero que no hagan eso y que sean bilingües”.

Con la autorreferencia, llegó a la mesa de La One, los momentos de Fernández con poca ropa y la madre de las niñas indicó: “Reniego del hilo dental. Lo que hice, en su momento, fue marketing, no es algo de lo que esté orgullosa, ni mis hijas lo van a estar, no me da orgullo ver cosas mías”.

En tanto, la misma Fernández calificó a la candidatura como “un papelón” y apuntó: “Estuvo bueno que se hablara de un tema que no es habitual, un poco lo que hizo Virginia -Gallardo- con la foto con -Ricardo- Fort. Pero, no es algo de lo que me sienta orgullosa porque hoy, cuando estudio, me doy cuenta de un lado más serio de la vida y de que el país necesita otra cosa”.

Pero Moria le retrucó: “Caés en el prejuicio que apunta a que las mujeres que tenemos buen lomo y lo mostramos, no tenemos que tener nada en la cabeza. No tendrías que estar arrepentida porque mostraste que además de enseñar el culo, tenés algo en la cabeza”.