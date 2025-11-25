El Cartonazo quedó vacante y acumula un pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea

La Plata marcha por el Día Internacional de la lucha contra la violencia de género
El Cartonazo quedó vacante y acumula un pozo de $2.000.000, además, se pueden ganar $300.000 si se hace línea con el cartón. El último Súper Cartonazo repartió 30 millones de pesos entre tres lectores.
Cómo jugar al Súper Cartonazo
Para ganar el Súper Cartonazo hay que acceder al cupón que llega los jueves junto a la edición impresa de EL DIA y seguir desde el viernes hasta el martes siguiente los números que se publican en el diario y en la web.
El objetivo es que coincidan los 15 de la tarjeta con los que se van publicando tanto en la edición impresa como en el sitio web de EL DIA.
La jornada decisiva es el martes con la entrega de la quinta y última tanda de números de la ronda semanal, ya que quienes logren reunir los 15 aciertos deberán concurrir con el cupón ganador, sí o sí, a las oficinas de EL DIA, situadas en diagonal 80 Nº 815, en La Plata, antes de las 17.
En caso de haber más de un ganador, el premio será repartido en partes iguales. En este punto, debe señalarse que el ganador o los ganadores serán en principio aquellos participantes que reúnan los 15 aciertos.
Cabe destacar que este año se sumó como atractivo adicional también el premio de 300 mil pesos por línea.
