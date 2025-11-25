Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

El Cartonazo quedó vacante y acumula un pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea

El Cartonazo quedó vacante y acumula un pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea
25 de Noviembre de 2025 | 18:09

Escuchar esta nota

El Cartonazo quedó vacante y acumula un pozo de $2.000.000, además, se pueden ganar $300.000 si se hace línea con el cartón. El último Súper Cartonazo repartió 30 millones de pesos entre tres lectores.

Cómo jugar al Súper Cartonazo

Para ganar el Súper Cartonazo hay que acceder al cupón que llega los jueves junto a la edición impresa de EL DIA y seguir desde el viernes hasta el martes siguiente los números que se publican en el diario y en la web.

LE PUEDE INTERESAR

Obras de bacheo en una rotonda clave de La Plata: disponen desvíos para ordenar el tránsito

LE PUEDE INTERESAR

En Villa Elisa advierten que "una selva" le gana terreno a la calle

El objetivo es que coincidan los 15 de la tarjeta con los que se van publicando tanto en la edición impresa como en el sitio web de EL DIA.

La jornada decisiva es el martes con la entrega de la quinta y última tanda de números de la ronda semanal, ya que quienes logren reunir los 15 aciertos deberán concurrir con el cupón ganador, sí o sí, a las oficinas de EL DIA, situadas en diagonal 80 Nº 815, en La Plata, antes de las 17.

En caso de haber más de un ganador, el premio será repartido en partes iguales. En este punto, debe señalarse que el ganador o los ganadores serán en principio aquellos participantes que reúnan los 15 aciertos.

Cabe destacar que este año se sumó como atractivo adicional también el premio de 300 mil pesos por línea.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“No quiero acusar a un perejil", dijo el cuñado de la psiquiatra asesinada en City Bell

En fotos | La Plata y un sábado a todo ritmo en el cierre de la Semana de la Música que tuvo miles de asistentes

Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad

Toviggino redobla su furia contra Estudiantes y Verón: "Qué 2026 nos espera" y "boina multicolor"

Ducatenzeiler internado : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
+ Leidas

¿Una falsificación para sancionar a Estudiantes? Sigue el escándalo por el pasillo de espaldas al "campeón"

El Gimnasia de los milagros, a Cuartos

Sturzenegger, ministro e hincha de Gimnasia, publicó fuerte informe atacando a Chiqui Tapia y Barracas

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

El borrador para jugar ante Central Córdoba, ¿sábado, de noche y con hinchas de Estudiantes?

Quién es el hombre detrás de la financiera vinculada a Chiqui Tapia, bajo la lupa por coimas y lavado

Alberto Sileoni explicó por qué renunció como ministro de Educación bonaerense

Con un comunicado, Agremiados le da la espalda a Estudiantes y se pone del lado de la AFA tras el pasillo
Últimas noticias de La Ciudad

La Plata marcha por el Día Internacional de la lucha contra la violencia de género

El Gobierno subastará dos predios ubicados en el Casco Urbano de La Plata

Algunos micros que unen a La Plata con Capital Federal serán chinos y a GNC

Obras de bacheo en una rotonda clave de La Plata: disponen desvíos para ordenar el tránsito
Información General
Un brote de sarampión enciende alarmas en la Provincia: los síntomas y cómo se contagia
Finde XL explosivo: turismo en alza y gasto récord
Alerta amarilla por fuertes vientos en la Provincia
Mar del Plata pondrá multas por fumar en sus playas
Alerta en Entre Ríos por posible exposición de pasajeros al sarampión
Policiales
Munro: el chofer de un viaje de egresados inició el trayecto drogado y casi lo linchan
Córdoba: hallan restos humanos y confirman que pertenecen a una mujer
Captaron in fraganti a dos "hombres araña" en el Centro y los atraparon cuando intentaban fugarse
Accidente en Ruta 2: imputaron al chofer por homicidio culposo y cómo sigue la investigación
Habló la víctima de Diego “Demonio” García: “Un violador menos en la calle”
Espectáculos
Cinthia Fernández y el inesperado cruce con Moria Casan: “No me da orgullo”
¡Explota Icardi! El inesperado reemplazo de Maxi López en MasterChef Celebrity
VIDEO.- ¡Escándalo! El "Puma" Rodríguez se enfureció con la tripulación y lo bajaron del avión
¡Bombazo! Anuncian la separación de Miranda! y cobra fuerza una versión de "crisis" interna
Queen planea un espectáculo holográfico al estilo de “ABBA Voyage”
Deportes
"AFA-NO": un hincha de Estudiantes replicó la protesta ante Rosario Central con un maniquí de espaldas en su kiosco
La AFA le puso fin al contrato con TyC Sports por el fútbol de ascenso y define la nueva transmisión
Con un comunicado, Agremiados le da la espalda a Estudiantes y se pone del lado de la AFA tras el pasillo
Estudiantes vs Central Córdoba, con hinchas del Pincha: cuándo salen a la venta las entradas y cómo comprarlas
Estudiantes y el pasillo al "campeón": qué dice el boletín 6625 de AFA, las sospechas de falsificación y qué sanciones establece

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla