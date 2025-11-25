Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Gobierno subastará dos predios ubicados en el Casco Urbano de La Plata

El Gobierno subastará dos predios ubicados en el Casco Urbano de La Plata

Calle 45 entre 2 y 3, actualmente hay un supermercado

25 de Noviembre de 2025 | 18:43

Escuchar esta nota

Tres inmuebles del Estado Nacional en territorio bonaerense -dos en La Plata y otro en Pinamar- salen a subasta a partir de la semana próxima. Forman parte del Plan de Desinversión en Activos Inmobiliarios que lleva a cabo el gobierno de Javier Milei a fin de reducir el patrimonio público.

De acuerdo al decreto 575/2025, lo recaudado ingresa directo al Tesoro Nacional, y según las bases establecidas, las ventas dejarían más de 6 millones de dólares como mínimo.

Predio en Calle 39 entre 29 y 30

La subasta es el lunes 1 de diciembre a las 14 horas, con una base de USD 238991,60.

Se trata de un terreno de 1.200 metros cuadrados, con frente a las calles 30 y 39, actualmente tiene un único acceso por la calle 39. De acuerdo a la información de la Administración de Bienes del Estado (ABE). el inmueble -que carece de construcción- presenta vegetación y malezas, con un muro perimetral de premoldeado.

La zona se caracteriza por ser residencial, con mayoría de viviendas de uno o dos niveles.

La subasta es el lunes 22 de diciembre, a las 14 horas, con una base de USD 2.445.282,90.

Predio de 45 entre 2 y 3

Es un inmueble con una edificación de tres niveles de 3.299,29 metros cuadrados, 49,16 metros semicubiertos y 1.430,18 descubiertos. En la planta baja funciona una sucursal del supermercado Vea a cuyo depósito se accede por la calle 2.

En planta baja también hay oficinas de la Delegación La Plata de la Dirección de Salud y Acción Social de la Armada (D.I.B.A.), bajo el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IO.S.F.A.).

En el entrepiso se concentran áreas administrativas del supermercado, un comedor, vestuarios y sanitarios para el personal.

En la planta alta hay un estacionamiento para 39 vehículos, depósitos y salas de máquinas.

 

Multimedia

Un terreno de 1.200 metros cuadrados, con frente a las calles 30 y 39

